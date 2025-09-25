Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Orquestra Jovem Helena Maia se apresenta no aniversário do Teatro Experimental Waldemar Henrique

A apresentação inicia por volta das 19h com entrada gratuita para o público

O Liberal
fonte

Orquestra Jovem Helena Maia (Divulgação)

A Orquestra Jovem Helena Maia sobe ao palco do Teatro Experimental Waldemar Henrique, localizado no bairro da Campina, em Belém, nesta sexta-feira (26), às 19h, para celebrar os 21 anos de atividades do grupo e o aniversário do espaço cultural. A apresentação terá entrada gratuita e traz um repertório que passeia por clássicos da música erudita e composições paraenses.

VEJA MAIS

image ‘Fiz da vida uma canção’ chega ao Teatro do SESI e mostra o universo de Waldemar Henrique
Espetáculo marca a volta ao palco da atriz Astrea Lucena e revela cenas do dia a dia do maestro e faz parte do Festival SESI Cultura Amazônia em Cena

[[(standard.Article) ‘Sextou’ em Belém: Noite Natura Musical, teatro e festivais agitam a cidade]]

image Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

Criada em agosto de 2004 pela professora Silvia Matos, a orquestra nasceu visando oferecer aos alunos de cordas do curso livre e técnico da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (Emufpa) a prática de orquestra. O nome é uma homenagem à professora Helena Maia, uma das principais incentivadoras da atividade dentro da instituição. Ao longo de mais de duas décadas, o grupo já se apresentou em palcos como o Theatro da Paz, Espaço São José Liberto, Igreja de Santo Alexandre, Sala Ettore Bosio, Museu da UFPA e Museu do Estado do Pará.

Segundo a maestra Cibelle Donza,  a participação no evento reforça a importância da orquestra como espaço de formação para jovens musicistas. “Ter contato com esse repertório é fundamental para o aprendizado. É gratificante acompanhar o desenvolvimento de cada integrante”, afirmou.

Entre os músicos que participam do concerto, histórias de dedicação marcam a preparação. A contrabaixista Mayany Salgado, de 37 anos, voltou aos palcos após mais de uma década afastada dos estudos de contrabaixo acústico. “Retornar a uma apresentação desse porte é especial, principalmente por levar ao público a música e a cultura do Pará”, diz.

A violinista Maitê Colares, de 18 anos, que integra a orquestra há oito anos, descreve o momento como uma mistura de alegria e expectativa. “Mesmo com a experiência, o nervosismo é natural. Cada ensaio é uma oportunidade de aprender com professores e colegas”, comenta. 

Para Kleber Costa, 17, a valorização da produção local é um dos pontos altos do repertório. “É essencial tocar músicas paraenses para podermos reconhecer e divulgar o que é feito aqui”, observa.

Idealizadora do projeto, a professora Silvia Matos acompanha de perto a evolução dos participantes. “A prática em orquestra é essencial para o aprendizado. Ver o crescimento de cada aluno é uma grande realização”, diz.

SERVIÇO:

Apresentação da Orquestra Jovem Helena Maia

  • Data: sexta-feira, 26 de setembro;
  • Horário: 19h; 
  • Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém;
  • Entrada gratuita.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Teatro Waldemar Henrique

Orquestra Jovem Helena Maia

apresentação gratuita
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

DOCUMENTÁRIO

'Somente a Verdade' abre arquivos de casos de polícia no Pará e escritor define: 'Maravilhoso'

Primeiro episódio da série documental do Grupo Liberal trouxe detalhes da rebelião que marcou o fim da trajetória de 'Ninja' e o fechamento do presídio São José

26.09.25 0h03

Novela turca

Novelas turcas: conheça pontos turísticos da Turquia que estão nas dizis

As novelas turcas têm servido para difundir a cultura do país

04.06.25 19h00

Amor Inesperado

Novela turca 'Novamente Apaixonados': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Amor de Novo' e 'Aşk Yeniden'

31.03.25 16h00

Série

El Turco: conheça a lenda italiana real que inspirou a série de Can Yaman no Globoplay

Conheça a história do soldado otomano que se tornou herói na vila de Moena, no norte da Itália

26.03.25 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda