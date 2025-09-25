Orquestra Jovem Helena Maia se apresenta no aniversário do Teatro Experimental Waldemar Henrique

A Orquestra Jovem Helena Maia sobe ao palco do Teatro Experimental Waldemar Henrique, localizado no bairro da Campina, em Belém, nesta sexta-feira (26), às 19h, para celebrar os 21 anos de atividades do grupo e o aniversário do espaço cultural. A apresentação terá entrada gratuita e traz um repertório que passeia por clássicos da música erudita e composições paraenses.

Criada em agosto de 2004 pela professora Silvia Matos, a orquestra nasceu visando oferecer aos alunos de cordas do curso livre e técnico da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (Emufpa) a prática de orquestra. O nome é uma homenagem à professora Helena Maia, uma das principais incentivadoras da atividade dentro da instituição. Ao longo de mais de duas décadas, o grupo já se apresentou em palcos como o Theatro da Paz, Espaço São José Liberto, Igreja de Santo Alexandre, Sala Ettore Bosio, Museu da UFPA e Museu do Estado do Pará.

Segundo a maestra Cibelle Donza, a participação no evento reforça a importância da orquestra como espaço de formação para jovens musicistas. “Ter contato com esse repertório é fundamental para o aprendizado. É gratificante acompanhar o desenvolvimento de cada integrante”, afirmou.

Entre os músicos que participam do concerto, histórias de dedicação marcam a preparação. A contrabaixista Mayany Salgado, de 37 anos, voltou aos palcos após mais de uma década afastada dos estudos de contrabaixo acústico. “Retornar a uma apresentação desse porte é especial, principalmente por levar ao público a música e a cultura do Pará”, diz.

A violinista Maitê Colares, de 18 anos, que integra a orquestra há oito anos, descreve o momento como uma mistura de alegria e expectativa. “Mesmo com a experiência, o nervosismo é natural. Cada ensaio é uma oportunidade de aprender com professores e colegas”, comenta.

Para Kleber Costa, 17, a valorização da produção local é um dos pontos altos do repertório. “É essencial tocar músicas paraenses para podermos reconhecer e divulgar o que é feito aqui”, observa.

Idealizadora do projeto, a professora Silvia Matos acompanha de perto a evolução dos participantes. “A prática em orquestra é essencial para o aprendizado. Ver o crescimento de cada aluno é uma grande realização”, diz.

SERVIÇO:

Apresentação da Orquestra Jovem Helena Maia

Data: sexta-feira, 26 de setembro;

Horário: 19h;

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém;

Entrada gratuita.