Orquestra do Theatro da Paz realiza concerto em homenagem ao o compositor Johannes Brahms

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) homenageia o compositor Johannes Brahms e apresenta nesta terça-feira (14), às 20h, no Theatro da Paz, mais uma edição da série "Concertos dedicados a Nelson Freire", com a participação especial do pianista Václav Pacl. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

A escolha do programa se deu pela necessidade de diversificar estilos e compositores. Apesar de existir uma variedade muito grande de concertos para piano, existem os compositores que são mais representativos no gênero e, para o maestro titular da OSTP, Miguel Campos Neto, os marcos do repertório pianístico não poderiam faltar nessa série dedicada a Nelson Freire.

VEJA MAIS

"Já tivemos Rachmaninoff, agora é a vez de Brahms, mas ainda teremos Beethoven, Chopin, Mozart, entre outros. A coincidência aqui foi que, em combinação com o solista Václav Pacl, esse é um concerto que ele tinha vontade de tocar também", afirmou.

Maestro Miguel Campos Neto por Oswaldo Forte (Oswaldo Forte)

Quem é o compositor Johannes Brahms?

O alemão Johannes Brahms é um dos compositores mais importantes do romantismo, estilo do século XIX. Ele compôs para orquestra sinfônica, para piano, para voz, para quarteto de cordas, para todo tipo de música de Câmara e música sacra. Então, ele foi um compositor praticamente completo em termos de gênero, porque existe uma lacuna na produção de Brahms, ele não foi um compositor de óperas. Mesmo assim, sua produção em todos os outros gêneros foi e é tão forte que ele se tornou um dos compositores mais importantes de sua época.

O estilo sinfônico "beethoveniano"

O estilo sinfônico "beethoveniano", que o romantismo herdou e do qual Brahms foi um dos principais expoentes, ficará evidente nessa apresentação da Orquestra e isso se dá porque Brahms era um compositor romântico diferente de outros compositores românticos que tinham a visão voltada a fazer a 'nova música'. Brahms era um compositor de vanguarda que viveu sua época e escreveu música como ela era naquela época, só que muito consciente e deferente aos mestres do passado, por isso ele é considerado um compositor romântico neoclássico.