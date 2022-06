Apresentação gratuita: Theatro da Paz tem concerto de trompa e piano nesta segunda-feira

Amantes de música clássica vão poder conferir no Theatro da Paz um concerto de trompa e piano do compositor brasileiro Osvaldo Lacerda. A série será nesta segunda-feira (13), das 18h30 às 19h30, no Salão Nobre "Foyer" do Theatro da Paz. A entrada é franca, por ordem de chegada e limitada à lotação do Foyer, que é de 50 lugares. A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

O evento é uma homenagem ao professor paraense Antônio Augusto, que foi um dos precursores da trompa em Belém e faleceu durante a pandemia de Covid-19.

Confira os músicos que irão participar do concerto:

Maria Adade - pianista, solista e camerista, participa desde a primeira versão do Festival de Ópera do Theatro da Paz. Atuou de 2006 a 2020 como pianista da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz na área administrativa, foi diretora do Instituto Estadual Carlos Gomes, coordenadora de grupos artísticos e coordenadora de Extensão e Pesquisa da Fundação Carlos Gomes. Participou como pianista da gravação de vários discos pelo Selo Uirapuru, da Secult.

Eder Tavares - começou a estudar música aos 12 anos. Em 2000, ingressou na Escola de Musical do Estado de São Paulo (Emesp). Participou de vários festivais de música, e das principais montagens no Brasil de musicais da Broadway, como Les Misérables e O Rei Leão. Em Belém, integrou a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz como chefe do naipe de trompas. Atualmente, atua na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e membro fundador do Quinteto BrassUka.

Fabrício Santos - iniciou seus estudos musicais na Fundação Amazônica de Música, por meio do Projeto Vale Música, sob a orientação da professora Elizety Rêgo, passando posteriormente ao estudo de violino, eufônio e trombone. Em 2011, participou do Festival Internacional de Ópera do Pará, nos espetáculos "Recital Lírico" e "A Dança na Ópera, e atualmente é concertino na OSTP.

Helden Sávio - começou os estudos no Clube Musical União Vigiense, em Vigia de Nazaré. Bacharel em Música, participou de 2003 a 2018 de diversas edições do Festival Internacional de Música do Pará. Integrou a banda Sinfônica da Fundação Carlos Gomes (FCG) e participou do Festival de Ópera, no período de 2003 a 2018, com a OSTP), onde atua como trompista.

Jaqueline Louzada - Bacharel em Trompa pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, iniciou os estudos na Fundação Amazônica de Música, por meio do Projeto Vale Música. Ingressou na vida profissional ao ser aprovada na audição para trompista da OSTP. Suas funções incluem concertos sinfônicos, performances no Festival de Ópera e em grupos de câmara formados por membros da Orquestra.

Leonete Lopes Navegantes - Iniciou os estudos de trompa em 1996 com Josely Saldanha, e em 1997 ingressou no Conservatório Carlos Gomes . No ano seguinte, estava na Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. Em 2002 assumiu a monitoria da classe de trompas do conservatório. Desde 2001 participa do Festival Internacional de Música do Pará. Atualmente, é membro da OSTP, chefe de naipe da Orquestra Paraense de Cinema (OPC) e integrante da Orquestra Filarmônica Paraense.

Agende-se: "Série Concerto de Câmara"

Data: 13/06

Hora: 18h30 às 19h30

Local: Salão Nobre "Foyer" do Theatro da Paz

Entrada franca