Amazônia Jazz Band retoma apresentações no Theatro da Paz

Depois de um ano e seis meses sem se apresentar para o grande público, a Amazônia Jazz Band (AJB) está de volta, dentro da programação de reabertura do Theatro da Paz. A apresentação será neste sábado (28), às 20h, com entrada gratuita.

O último concerto da AJB ocorreu em fevereiro de 2020. Na ocasião, a banda ainda estava com sua formação antiga. Em julho deste ano, novos músicos foram selecionados por meio de um processo seletivo aberto em maio de deste ano. A apresentação de sábado marca também a estreia da nova formação.

“Para a apresentação do dia 28, que representa a retomada dos concertos para o público no Theatro da Paz, a AJB virá com uma nova cara, pois o grupo está com uma nova formação, onde mais de 90% dos músicos entraram na última seleção, realizada no primeiro semestre de 2021”, detalha o produtor cultural da Amazônia Jazz Band, Anderson Sandim.

Atualmente a banda é composta por 22 músicos, um maestro, um produtor e mais uma equipe de apoio de quatro pessoas. “Por se tratar de uma nova formação, os músicos estão ansiosos para fazer a primeira apresentação no Theatro da Paz e conhecer o lindo público que aprecia a Amazônia Jazz Band”, revela o produtor.

Ela garante que o concerto será diferenciado, porque vai mostrar uma variedade de músicas de sucesso e ritmos contagiantes. “O repertório deste concerto traz os grandes clássicos do jazz e das famosas Big Band, incluindo a música instrumental e vocal, porque neste concerto contaremos com a participação especial do cantor Daniel Araújo”, destaca.

Desde o início da pandemia de covid-19 as atividades presenciais do teatro, palco de shows, concertos e manifestações artísticas da cultura regional, estavam suspensas, respeitando os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo do Estado. Mas com o bandeiramento verde, as atividades de portas abertas poderão reiniciar com 50% da capacidade.

