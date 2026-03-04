Capa Jornal Amazônia
Orishas retorna ao Brasil para show único em São Paulo em março

A apresentação marca o retorno do grupo após a briga entre os rappers Yotuel Romero e Roldán González

Estadão Conteúdo
fonte

Orishas (Reprodução)

Após sete anos de sua última apresentação no Brasil, o grupo cubano Orishas retorna ao País para um show único em São Paulo. O espetáculo ocorre no dia 15 de março, no Tokio Marine Hall, e faz parte da turnê Represent Cuba.

A apresentação marca o retorno do grupo após a briga entre os rappers Yotuel Romero e Roldán González, que haviam se desentendido no começo dos anos 2020 e encerrado as atividades do Orishas, com direito a uma longa disputa judicial.

Ao que tudo indica, no entanto, os dois frontmen se acertaram e escolheram retornar aos palcos. Em um momento em que artistas como Bad Bunny estão em alta, Orishas se posiciona como vanguarda da música latina.

O grupo, que inovou ao misturar a sonoridade do rap com ritmos tradicionais cubanos, surgiu em Havana, no final dos anos 1990, e conquistou o mundo com letras em espanhol e batidas ao som de son e rumba.

Entre seus principais sucessos, estão canções como Represent, A Lo Cubano, Nací Orishas, El Kilo e Mistica. No Spotify, o grupo conta com mais de 1 milhão de ouvintes mensais. O último álbum do grupo, no entanto, foi lançado em 2018 - Gourmet. Em entrevistas, Yotuel Romero e Roldán González já revelaram que planejam lançar um novo disco no final de 2026.

SERVIÇO

O que: Orishas - Represent Cuba
Onde: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo
Quando: 15 de março de 2026
Quanto: Cadeira Alta: R$ 360 (Inteira) e R$ 180 (Meia); Pista: R$ 360 (Inteira) e R$ 192 (Meia); Pista Premium: R$ 528 (Inteira) e R$ 276 (Meia); Camarote: R$ 660 (Inteira) e R$ 330 (Meia).
Como comprar: No site oficial de vendas (www.ticketmaster.com.br/event/orishas-represent-cuba-tour-tokio-marine-hall) ou na bilheteria física do Tokio Marine Hall.

Cultura
.
