Ópera 'O Guarani' leva indígenas ao palco do Theatro Municipal de São Paulo

Indígenas da etnia Guarani vão subir ao palco do Theatro Municipal de São Paulo pela primeira vez para encenar a ópera que leva o nome deles. O encontro é inédito e emocionante. Na aldeia Guarani, em São Paulo, o canto originário se une à música erudita para celebrar o retorno de uma obra clássica: a ópera "O Guarani", composta por Carlos Góes.

A estreia mundial da ópera, inspirada no romance do escritor José de Alencar, foi em 1870, na Itália, e colocou o Brasil no cenário musical. Agora, é uma história mundialmente conhecida e conta com a presença de indígenas representando a própria cultura. Pela primeira vez, a Ópera "O Guarani", criada há mais de 150 anos, vai ser recontada com um outro olhar.

De acordo com a diretora cênica do espetáculo, Cibele Forjaz, "uma coisa é José de Alencar tentando fundar o Brasil e uma cultura brasileira genuína e única no meio do século 19. Outra coisa é o século 21 em que a gente sabe, ou se reconhece, como um país multiétnico, plurilinguístico. A gente não busca uma cultura, a gente busca confluência de culturas múltiplas que formam os vários ‘Brasis’”, explicou.

A ópera conta a história de amor entre Peri, um jovem guarani, e Ceci, filha de um nobre português. O romance dos dois é permeado por conflitos entre exploradores e outros povos, como os Aimorés. Peri e Ceci são interpretados por cantores líricos e também por atores indígenas. Davi vive o ‘Peri-eté’, em guarani, Peri verdadeiro.

