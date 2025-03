ONG apresenta fotos que mostram suposta negligência de Letícia Sabatella com cães; confira

Na última quarta-feira (19), Letícia Sabatella usou o Instagram para pedir ajuda na busca pelos cachorros Bertoldo e Bebê, que teriam sido entregues para adoção sem sua autorização. No entanto, a Cãorrijo, ONG que acolheu os animais, rebateu as declarações da atriz e apresentou imagens que indicariam maus-tratos aos pets.

De acordo com a responsável pelo abrigo, os cães estavam sob os cuidados da instituição desde 2022 e chegaram ao local com ferimentos profundos. "Eu sou dona de pet e uma coisa que eu falo, quando o meu cão se machuca, sofre um acidente, qual é a medida que deve ser tomada? Eu corro para a clínica veterinária ou espero dar bicho para eu tomar uma atitude?", questionou a mulher em uma publicação nas redes sociais.

A tutora do abrigo afirmou que, durante quatro anos, os cães não tinham donos identificados, mas que agora a atriz reivindica a guarda dos animais. "Engraçado que não tinham tutores quando estavam com bicheira, quando estavam com milíase. Mas agora tem tutor, agora o tutor apareceu", afirmou.

A mulher responsável pela Cãorrijo destacou ainda que os cães possuem microchip e estavam sendo disponibilizados para adoção através do projeto Cãorrijo RJ. "Explica isso aí para a gente. Você está aonde, que não viu que o seu cachorro sumiu da sua casa e agora está participando de uma campanha de doação?" questionou.

Vale ressaltar que a legislação brasileira considera crime qualquer ato de crueldade contra animais, sejam eles silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos.

O que disse a atriz

Letícia Sabatella justificou que deixou os cachorros aos cuidados de uma amiga enquanto acompanhava a mãe, que está doente, em Curitiba. Segundo a atriz, essa amiga teria doado os animais sem seu consentimento.

"Peço ajuda de todos para que, sem agressividade, ajudem a mim e ao Daniel a recuperar nossos cachorrinhos Bertoldo e Bebê", escreveu nas redes sociais.

Até o momento, a atriz afirmou que acionou a Justiça para tentar recuperar os cães. No entanto, os animais já estão com novos donos e a atriz ainda não conseguiu reencontrá-los.