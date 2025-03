'OLHAIS a Nossa Belém' exalta a cultura local com apoio de empresas parceiras

Belém é uma cidade rica em histórias, cultura e cenas cotidianas que geram boas conversas. Essas conversas, que refletem a identidade da cidade, estão sendo materializadas na Exposição Fotográfica “OLHAIS a Nossa Belém”. Com a curadoria da artista plástica Rose Maiorana e a participação de nove fotojornalistas, a mostra traz trinta imagens que capturam a essência da cidade, suas belezas naturais, seu povo e a diversidade de sua vida urbana. A exposição tem o patrocínio do Grupo Liberal, BioClean, Porte Engenharia e Cerveja Caribeña.

A mostra foi inaugurada na Galeria Rose Maiorana, no dia 20 de fevereiro, e estará disponível para visitação até o dia 20 de março de 2025. O foco da exposição é provocar novas conversas e reflexões sobre Belém. Essas conversas se estendem não apenas ao público visitante, mas também aos patrocinadores do evento, que com seu apoio fortalecem o valor cultural de iniciativas como essa.

Thalys Cardoso, responsável pelo marketing da Cerveja Caribeña, destaca a importância de apoiar iniciativas culturais que promovem a cidade e sua identidade. Segundo ele, a exposição é um ato de fortalecimento da identidade e da memória local. Ao apoiar esse tipo de projeto, a Cerveja Caribeña contribui para o reconhecimento das belezas de Belém, promovendo não apenas a cidade, mas também gerando impacto positivo no turismo e na economia local. “É um orgulho para nós estar ao lado de projetos que exaltam o que temos de melhor em Belém. A exposição é uma oportunidade de fortalecer nossa cidade e destacar suas belezas para o público”, diz Thalys. Além disso, ele enfatiza que a marca, como uma cerveja genuinamente paraense, tem como missão apoiar ações que valorizem a cultura local. “Apoiar a cultura é mais do que patrocinar um evento, é investir no fortalecimento da nossa identidade e nas manifestações artísticas que representam nossa cidade”, finalizou.

A Porte Engenharia, também patrocinadora da exposição, entende o incentivo à cultura como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social e a transformação de realidades. Ernâni Guilhon, diretor da empresa, acredita que a cultura tem um papel fundamental no estímulo à criatividade, na promoção da inclusão social e no fortalecimento da identidade local.

“Ao apoiarmos projetos como a ‘OLHAIS a Nossa Belém’, estamos contribuindo para a valorização da arte e da cultura paraense, além de fomentar a economia criativa e gerar oportunidades para artistas e profissionais envolvidos”, afirma Ernâni. A Porte Engenharia, por meio de sua participação como patrocinadora, entende que o incentivo à cultura também é uma forma de construir uma sociedade mais plural e inspiradora. “Acreditamos que iniciativas culturais como essa são essenciais para a formação de uma cidade mais consciente do seu potencial e para o fortalecimento dos laços entre as pessoas”, completa Ernâni.

Jean Farias, diretor da empresa BioClean Serviços Terceirizados, afirma ser um privilégio estimular as artes em Belém por meio da exposição. "Belém é uma cidade que combina beleza natural, riqueza cultural e um povo acolhedor. Investir em Arte e Cultura é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e emocional de uma sociedade, trazendo conscientização. O setor cultural é uma fonte significativa de emprego atraindo o turismo, criando oportunidades de negócios em hotéis, restaurantes, aquecendo o comércio local, gerando emprego e renda", reflete.

A Exposição Fotográfica “OLHAIS a Nossa Belém” estará aberta ao público até 20 de março.

Serviço:

Exposição Fotográfica ‘OLHAIS a Nossa Belém’

Endereço: Galeria Rose Maiorana, sede do Grupo Liberal – Travessa Perebebuí, 2195, bairro do Marco

Visitas: até 20 de março de 2025

Entrada gratuita