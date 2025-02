Galeria Rose Maiorana recebe nesta quinta (20) a exposição ‘OLHAIS a nossa Belém’

Belém é uma cidade que costuma sediar e gerar boas conversas, a partir de cenas observadas no dia a dia da capital do Pará. Trinta dessas cenas foram captadas e trabalhadas por um grupo de dez artistas, e o resultado dessa iniciativa o público vai poder conferir a partir das 19h desta quinta-feira (20), na Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém, com a abertura da Exposição Fotográfica “OLHAIS a nossa Belém”. Ou seja, desde já, a mostra já é ponto de partida para novas conversas sobre a cidade, como sugerem não apenas os nove fotojornalistas e a artista plástica Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, mas, de modo especial, os patrocinadores do evento. São eles: a BioClean, a Porte Engenharia e a Cerveja Caribeña.

Como informa Rose Maiorana, OLHAIS configura-se em uma série de exposições temáticas da galeria na sede do Grupo Liberal que envolve abordagens e artistas de diversos estilos.

Rose Maiorana: exposição revela olhares sobre a Cidade de Belém, no coração da Amazônia (Foto: Blur Fotografia)

“O próprio nome é um convite ao olhar, à contemplação, e a cada mostra será apresentada uma temática específica. Nessa primeira edição, subintitulada de ‘a Nossa Belém’, valorizamos a arte da fotografia, que revela a nossa cidade por meio do olhar objetivo e factual dos fotojornalistas de O Liberal e Jornal Amazônia, profissionais responsáveis por levar a informação por meio da imagem”, diz Rose.

Com a proposta de abrir espaços para talentos artísticos paraenses, a galeria sedia, então, a mostra fotográfica com a participação de nove fotógrafos, cada um com três imagens, além de mais três intervenções entre a artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf, coordenador de Fotografia e Audiovisual do Grupo Liberal.

A exposição fotográfica abrange trabalhos dos artistas: Carmem Helena, Cláudio Pinheiro, Cristino Martins, Everaldo Nascimento, Igor Mota, Ivan Duarte, Rose Maiorana, Tarso Sarraf, Thiago Gomes e Wagner Santana.

Nas fotos e intervenções (técnica colab - intervenção artística de Rose Maiorana em fotografias capturadas por Tarso Sarraf), o público vai identificar aspectos da relação de cada expositor com a Cidade de Belém.

“Eu trago para essa exposição três, com detalhes da Basílica Santuário, da Catedral Metropolitana e uma foto da Praça do Relógio, na perspectiva do nativo observando a chegada dos visitantes, descobridores ou fundadores da cidade”, destaca Everaldo Nascimento, com 35 anos de fotografia. “Dispor desse espaço bem elaborado e bonito da Galeria Rose Maiorana é importante para que nós, fotógrafos, possamos expor nossos trabalhos, nossos olhares sobre Belém”, acrescenta.

Amazônica

Com 12 anos de atuação no mercado de Belém do Pará e em cidades de outros estados, a BioClean Serviços Terceirizados acredita na potencialidade da capital paraense. Como destaca o diretor da empresa, Jean Farias,

“é um privilégio poder contribuir com esse mostra fotográfica da Rose Maiorana, essa artista plástica contemporânea que vem se inovando a cada ano”. “Já pude apreciar suas artes junto com fotógrafo Tarso Sarraf, sempre destacando a nossa cultura amazônica e marajoara”, salienta.

Jean Farias, da BioClean: Belém precisa se mostrar ao mundo (Foto: Divulgação)

“Vamos sediar a COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), e Belém precisa se mostrar ao mundo, destacar a diversidade e riqueza cultural da Amazônia, nossos rios, nossa floresta, nossa Cidade das Mangueiras, a porta de entrada da Amazônia, e nada melhor que a Rose, essa artista contemporânea, para nos representar com seu olhar artístico”, enfatiza Jean Farias. “Belém é a cidade que combina beleza natural, riqueza cultural e um povo acolhedor”, acrescenta o gestor empresarial.

O desenvolvimento social, econômico e emocional de uma sociedade não pode prescindir de investimentos em arte e cultura, como frisa Jean Farias. “O setor cultural é uma fonte significativa de empregos, atraindo o turismo, criando oportunidades de negócios em hotéis e restaurantes, entre outros estabelecimentos, aquecendo o comercio local”, reforça.

Identidade

Ronaldo Maiorana Júnior, gestor da Cerveja Caribeña, destaca a intenção da empresa em tornar concreto o projeto da exposição fotográfica. “A Cerveja Caribeña nasceu com um forte vínculo com o Pará e sua cultura, e a exposição ‘OLHAIS a nossa Belém’ celebra a identidade visual e afetiva da nossa cidade. Nós acreditamos que a valorização da arte local fortalece esse sentimento de pertencimento. Desse modo, o patrocínio a essa iniciativa é uma forma de retribuir o carinho que recebemos do público paraense e reafirmar o nosso compromisso com a nossa cultura”, ressalta.

Ronaldo Maiorana Júnior, da Cerveja Caribeña: investir na arte produzida em Belém é valorizar a cultura, a identidade da Amazônia (Foto: Tarso Sarraf)

Consolidada no mercado paraense há quase dois anos (a serem completados em 8 de março, Dia da Mulher), a Caribeña apresenta-se como um produto que combina qualidade à identidade regional. “Nosso propósito sempre foi o de proporcionar uma cerveja que dialogue com sabores, clima e a nossa energia da Amazônia”, pontua Ronaldo.

Investir em arte e cultura vale a pena, na avaliação de Ronaldo Maiorana Júnior. “A cultura e a arte são expressões essenciais da identidade de um povo, e Belém tem uma riqueza cultural inigualável. Investir nesses eventos não apenas fortalece a nossa marca, mas também contribui para a valorização da cidade e sua projeção nacional e internacional. Com a COP 30 se aproximando, é ainda mais importante evidenciarmos a nossa cultura e mostrarmos ao mundo e a todos os que vêm de fora a força da Amazônia, não apenas pelo seu meio ambiente, mas também pela sua gente, sua arte, sua história”, enfatiza. Ronaldo complementa, afirmando que Belém se renova em atrativos e com um povo acolhedor que a torna uma cidade única para todos que vêm conhecê-la.

Essência

Para Ernani Guilhon, diretor Porte Engenharia, patrocinar essa exposição serve para “fortalecer sua conexão com a identidade cultural e histórica de Belém, valorizando a cidade e sua população”. “A empresa entende que a arte e a fotografia são excelentes formas de expressão que ajudam a registrar e destacar a essência urbana, social e arquitetônica da região. Além disso, o apoio reflete seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio local, alinhando-se a iniciativas que promovem a cidade”, diz.

Ernani Guilhon, da Porte Engenharia: arte e fotografia realçam a essência de Belém (Foto: Divulgação)

“Uma exposição fotográfica que retrata a pulsação de Belém é extremamente relevante, pois apresenta a riqueza cultural, social e ambiental da cidade em um momento de grande visibilidade internacional. Com a realização da COP 30, Belém se torna o centro das discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente e a mostra reforça a importância da cidade como símbolo da Amazônia. A exposição também oferece uma oportunidade para destacar a interação entre urbanismo, natureza e tradição, ajudando a criar uma narrativa visual impactante para o público local e global”, afirma Ernani Guilhon.

Belém é uma cidade repleta de atrativos fotográficos por causa de sua diversidade cultural, histórica e natural, como frisa Ernani. Seus mercados tradicionais, como o Ver-o-Peso, suas ruas históricas, igrejas centenárias e casarões antigos oferecem um rico cenário visual. “Além disso, a interação entre a cidade e os rios da Amazônia cria paisagens únicas, com cores, reflexos e contrastes que encantam fotógrafos. A cultura vibrante, os festivais religiosos, a gastronomia e o cotidiano das pessoas também são fontes inesgotáveis de inspiração para quem busca capturar a essência da cidade por meio das lentes da câmera”, pontua o gestor.

Serviço

Exposição Fotográfica ‘OLHAIS a Nossa Belém’

Na Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal,

Na travessa Perebebui, 2195, no bairro do Marco

Abertura: dia 20 de fevereiro de 2025

Visitas: até 20 de março de 2025

Horário: 19h

Entrada gratuita