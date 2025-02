Mostra ‘OLHAIS a Nossa Belém’ abre ao público e convida a redescobrir a cidade através da fotografia

A exposição fotográfica “OLHAIS a nossa Belém” foi aberta ao público na noite da última quinta-feira (20/02), na Galeria de Arte Rose Maiorana, localizada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Com o objetivo de convidar o público a contemplar a cidade por meio da arte da fotografia, a mostra apresenta imagens captadas pelo olhar objetivo e factual de fotojornalistas dos jornais O Liberal e Amazônia. A mostra tem o patrocínio do Grupo Liberal, BioClean, Porte Engenharia e Cerveja Caribeña.

Os visitantes poderão conferir cerca de 30 imagens produzidas por um grupo de dez artistas. Nove fotojornalistas participam com três imagens cada, enquanto a artista plástica Rose Maiorana e o fotojornalista Tarso Sarraf apresentam três obras colaborativas, resultado de intervenções artísticas sobre as fotografias.

A exposição fotográfica abrange trabalhos dos artistas: Carmem Helena, Cláudio Pinheiro, Cristino Martins, Everaldo Nascimento, Igor Mota, Ivan Duarte, Rose Maiorana, Tarso Sarraf, Thiago Gomes e Wagner Santana.

O conceito da mostra destaca a riqueza cultural e urbana de Belém. Rose Maiorana explicou que a ideia da exposição foi concebida há algum tempo, e contou com a curadoria de Tarso Sarraf na seleção das imagens. ”É um convite ao olhar, à contemplação, pela visão de cada fotógrafo do jornal”, acrescentou a diretora comercial do Grupo Liberal.

A artista plástica Rose Maiorana (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Para Cláudio Pinheiro, a inspiração vem da própria cidade e de suas cores. “A cidade de Belém é um lugar que tudo me inspira; o azul do céu, a população, o povo, as pessoas que trabalham na beira dos rios, na cidade, no mercado, essa característica do caboclo”, destacou.

Igor Mota ressaltou o prazer de explorar Belém fotográficamente. “Hoje eu estou com três obras aqui na galeria. São fotos que eu captei ao longo dos dias e algumas fotos artísticas de tempos, longas exposições de luz. Então, eu amo Belém, eu gosto de fotografar a cidade, explorar algo de Belém para mim é muito gratificante”, afirmou.

Everaldo Nascimento ressaltou a importância da luz e da sombra na fotografia. Segundo ele, suas imagens não seguem uma temática única, mas dialogam entre si por meio da iluminação e dos contrastes. “A fotografia é feita de luz e sombra, e a sombra me atrai muito. Minhas fotos não fazem parte de uma unidade, mas se relacionam entre si por causa da luz e da sombra. Cada uma é uma história diferente”, explicou. Para ele, muitas imagens surgem espontaneamente durante o trabalho. “Às vezes estamos em uma pauta e vemos uma cena que nos remete ao passado, e esse olhar documental é o que mais me atrai”, complementou.

Ivan Duarte destacou a riqueza visual e cultural da capital paraense. “Belém me inspira de uma forma maravilhosa. Eu não me vejo longe de Belém. Aqui a gente tem uma culinária muito boa, tem muitas coisas para aproveitar. Às vezes saímos para fazer uma pauta e, do nada, temos um olhar diferenciado. Eu vejo que Belém ainda tem muita coisa para explorar em termos de fotografia e turismo”, afirmou.

Cristino Martins enfatizou que Belém é uma cidade inspiradora para quem trabalha com fotografia. “Nós que estamos no dia a dia, na reportagem, andando por Belém, vemos mais do que apenas a pauta do dia a dia. Eu gosto muito da chuva, da manga, das feiras e do centro da cidade. É muito difícil para mim passar e não fotografar o centro comercial de Belém, a Cidade Velha. É uma maravilha”, disse.

Thiago Gomes apontou as cores, a religiosidade e a interação do povo como grandes inspirações para seu trabalho. “Eu me inspiro em Belém através das cores, do povo, das crenças, da religiosidade. Eu acho que isso rende bastante para a fotografia”, explicou.

Já Carmem Helena escolheu retratar os cartões postais da cidade, como a Estação das Docas, valorizando a cultura paraense em suas fotografias. “São lugares que fazem parte da identidade de Belém. Quando fotografo esses espaços, penso em como eles representam a história e o cotidiano da cidade”, destacou.

Jean Farias, diretor da BioClean Serviços Terceirizados, destacou a capacidade de inovação da artista Rose Maiorana e a importância do investimento em arte e cultura. Para ele, apoiar a cultura gera emprego e renda, além de valorizar a identidade local. “A Rose, a cada ano, vai se inovando no trabalho dela fantástico. Investir na arte e na cultura é fundamental, pois sugere emprego e renda. Vamos celebrar a COP 30 no Pará e mostrar Belém para o mundo, e nada melhor que a Rose para ser essa embaixadora”, afirmou.

Jean Farias, (à direita), diretor da BioClean Serviços Terceirizados, destacou a capacidade de inovação da artista Rose Maiorana e a importância do investimento em arte e cultura (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Mayara Domont, consultora de redes sociais, ressaltou a conexão entre as fotografias e a identidade de Belém. Ela se emocionou ao ver retratados pontos turísticos emblemáticos da cidade, como o Ver-o-Peso, o Forte do Presépio e a Catedral Metropolitana. “Como moradora do bairro da Cidade Velha, me senti em casa. As fotos retratam nosso dia a dia de uma forma diferenciada. Estou muito feliz por prestigiar pela primeira vez uma exposição galeria”, disse.

Exposição Fotográfica ‘OLHAIS a Nossa Belém’

As visitas podem ser feitas até dia 20 de março, de 8h às 18h;

Local: Na Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal, localizada na a travessa Perebebui, 2195, no bairro do Marco, em Belém;

Entrada gratuita.