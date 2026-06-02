Oito frases de Ana Cristina César para ler no aniversário da poeta

Nesta segunda-feira, 2 de junho, fãs da literatura brasileira celebram o aniversário de nascimento de Ana Cristina Cesar, uma das vozes mais importantes e influentes da poesia contemporânea nacional. Nascida em 1952, no Rio de Janeiro, a escritora marcou gerações com uma obra íntima, sensível e profundamente conectada às inquietações da vida cotidiana.

Integrante do movimento conhecido como poesia marginal, Ana Cristina construiu uma escrita marcada por fragmentos, reflexões pessoais, cartas, diários e versos que transitam entre a delicadeza e a intensidade emocional. Mesmo mais de quatro décadas após sua morte, em 1983, aos 31 anos, seus textos seguem despertando identificação entre leitores de diferentes gerações.

Veja a seguir oito frases marcantes da autora, extraídas de sua obra:

1 - "É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço."

2 - "Acreditei que se amasse de novo esqueceria outros pelo menos três ou quatro rostos que amei… organizei a memória em alfabetos como quem conta carneiros e amansa no entanto flanco aberto não esqueço e amo em ti os outros rostos."

3 - "Apaixonada, saquei minha arma, minha alma, minha calma, só você não sacou nada."

4 - "Angústia é fala entupida."

5 - "Quando você me deixa, fica o silêncio e um eco de palavras que jamais encontraram seus destinos."

6 - "A gente sempre acha que é Fernando Pessoa."

7 - "Ai que enjoo me dá o açúcar do desejo."

8 - "Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal."

Quem foi Ana Cristina Cesar

Filha de uma família ligada à educação e à cultura, Ana Cristina Cesar demonstrou interesse pela escrita desde a infância. Formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), também estudou na Inglaterra e desenvolveu uma carreira como professora, tradutora, crítica literária e pesquisadora.

Sua obra ganhou destaque nos anos 1970, período em que participou ativamente da chamada geração mimeógrafo, movimento que buscava formas alternativas de circulação da literatura durante a ditadura militar. Entre seus trabalhos mais conhecidos está A Teus Pés, livro que reúne parte significativa de sua produção poética e é considerado um marco da literatura brasileira.

Com uma escrita que mistura poesia, prosa, cartas e diário íntimo, Ana Cristina Cesar permanece como uma das autoras mais estudadas e admiradas do país, influenciando novos escritores e conquistando leitores que encontram em seus textos uma rara combinação de vulnerabilidade, inteligência e experimentação literária.