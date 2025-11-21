Oasis: Filha de Noel é considerada responsável por reconciliação de irmãos; saiba quem ela é

Anaïs Gallagher, filha de Noel Gallagher, tem acompanhado a turnê mundial do Oasis, que chega ao Brasil neste fim de semana, com shows no sábado, 22, e no domingo, 23, em São Paulo. A modelo de 25 anos foi apontada como uma das grandes responsáveis pelo retorno da banda.

Anaïs é modelo, fotógrafa e, apesar de acumular mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, que alimenta com momentos da vida e das viagens ao redor do mundo, rejeita o rótulo de influenciadora. Ela é filha de Noel com sua primeira esposa, a colunista e empresária Meg Matthews. Seus pais se divorciaram em 2001, quando ela tinha pouco mais de um ano.

Apesar de passar a infância longe dos holofotes, Anaïs começou a demonstrar interesse por fotografia por volta dos seis anos, e passou a fazer trabalhos como modelo aos 13. Atualmente, já fez trabalhos para marcas como Reebok, H&M, Dolce & Gabbana e Stella McCartney.

Desde o retorno do Oasis, Anaïs passou a acompanhar a turnê. Mas esta não é a sua primeira experiência em bastidores de shows. Anteriormente, a jovem já havia trabalhado em projetos solo do pai, atuando como fotógrafa e videomaker.

"Nunca vou enjoar dos shows. Os públicos são fenomenais, e fico emocionada todas as noites vendo o quanto as pessoas ficam felizes", disse, em entrevista à revista britânica Grazia. Ela costuma ver os shows ao lado dos primos Lennon e Gene, filhos de Liam, e os descreve como "as únicas pessoas que entendem a loucura e o antes e o depois".

Segundo o tabloide britânico The Sun, Anaïs é a arquiteta por trás da reconciliação de Liam e Noel. De acordo com o relato, ela se tornou um apoio importante para o pai após seu divórcio de Sara MacDonald, e observou que ele tinha o desejo de reconstruir o relacionamento com Liam e Paul.

Desta forma, e usando o bom relacionamento que já mantinha com os primos, Anaïs teria perguntado a Gene e Lennon se Liam estaria disposto a ouvi-la. Foi então que, ainda conforme o relato, ela pediu ao tio para que entrasse em contato com o irmão para demonstrar apoio.

Embora envolvida na turnê, há outros nomes apontados como possíveis responsáveis por orquestrar a reunião do Oasis. Peggy Gallagher, mãe dos músicos, também afirmou ter incentivado a reaproximação dos filhos. Durante uma das apresentações, Noel disse que a reunião não teria acontecido se não fosse graças a Paul Arthurs, o Bonehead. O guitarrista precisou se afastar da turnê após receber diagnóstico de câncer.

Mesmo que Anaïs tenha ajudado a selar a paz entre Liam e Noel, é incerto como exatamente os dois toparam fazer uma nova turnê com o Oasis. Em dezembro do ano passado, o vocalista da banda Blossoms, Tom Ogden, disse que Anaïs estava em sua casa quando os rumores de retorno musical começaram a circular.

"A filha do Noel, Anaïs, estava hospedada na minha casa e na da Katie quando essas notícias começaram a circular. E ela não fazia a menor ideia", disse, à Rádio X (via NME). "Ela estava mandando mensagens para pessoas conhecidas para saber se era verdade. Não recebeu nenhuma resposta."