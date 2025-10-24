Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Oasis confirma loja de produtos oficiais no Brasil; veja onde será!

O local também servirá como ponto de encontro de fãs.

Estadão Conteúdo

Prestes a desembarcar no Brasil com a turnê Oasis Live 25, a banda britânica formada por Liam e Noel Gallagher confirma que a Oasis Fan Store, loja oficial de produtos exclusivos, também passará por São Paulo.

Segundo informações no site oficial, a Fan Store será inaugurada no dia 20 de novembro, no Largo da Batata, em Pinheiros, e ficará aberta diariamente das 11h às 20h, por um período de tempo limitado.

VEJA MAIS

image Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê
O anúncio foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4

image Agente do Oasis diz que banda não planeja novo disco
A nova turnê do Oasis marca uma reunião dos irmãos Gallagher, que passaram anos trocando farpas nas redes sociais e na imprensa

O espaço servirá como ponto de encontro e vai comercializar produtos oficiais do Oasis referentes à turnê. Há produtos exclusivos e limitados, camisetas, chapéus, acessórios, objetos colecionáveis e colaborações com grande marcas, como adidas. Os valores ainda não foram anunciados.

É possível reservar um dia e um horário para realizar a visita à loja no site oficial, para evitar filas. Clientes sem reserva também podem ir até o local, mas a organização reforça que pode haver uma longa espera.

Oasis no Brasil

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo. Os ingressos estão esgotados.

O grupo havia chegado ao fim em 2009. O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel para a Big Issue em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam."

A reconciliação promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

Serviço:

Oasis Fan Store Brasil Onde: Projeto 2005, na Rua Martim Carrasco, 66 - Largo da Batata, Pinheiros, São Paulo, SP Quando: a partir de 20 de novembro Horários: das 11h às 20h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/OASIS/TURNÊ/LOJA/PRODUTOS OFICIAIS/SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

CULTURA POPULAR

Arraial do Pavulagem realiza programação do Cordão do Peixe-Boi neste sábado, 25; entenda

A programação de atividades traz Roda Musical aberta ao público

24.10.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda