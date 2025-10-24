Oasis confirma loja de produtos oficiais no Brasil; veja onde será!

Prestes a desembarcar no Brasil com a turnê Oasis Live 25, a banda britânica formada por Liam e Noel Gallagher confirma que a Oasis Fan Store, loja oficial de produtos exclusivos, também passará por São Paulo.

Segundo informações no site oficial, a Fan Store será inaugurada no dia 20 de novembro, no Largo da Batata, em Pinheiros, e ficará aberta diariamente das 11h às 20h, por um período de tempo limitado.

O espaço servirá como ponto de encontro e vai comercializar produtos oficiais do Oasis referentes à turnê. Há produtos exclusivos e limitados, camisetas, chapéus, acessórios, objetos colecionáveis e colaborações com grande marcas, como adidas. Os valores ainda não foram anunciados.

É possível reservar um dia e um horário para realizar a visita à loja no site oficial, para evitar filas. Clientes sem reserva também podem ir até o local, mas a organização reforça que pode haver uma longa espera.

Oasis no Brasil

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo. Os ingressos estão esgotados.

O grupo havia chegado ao fim em 2009. O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel para a Big Issue em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam."

A reconciliação promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

Serviço:

Oasis Fan Store Brasil Onde: Projeto 2005, na Rua Martim Carrasco, 66 - Largo da Batata, Pinheiros, São Paulo, SP Quando: a partir de 20 de novembro Horários: das 11h às 20h.