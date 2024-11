Oasis confirma dois shows no Brasil em 2025; veja datas e informações sobre ingressos

Após anos de espera e muita especulação, o Oasis finalmente confirmou que o Brasil fará parte da tão aguardada turnê de reunião da banda. Os britânicos anunciaram dois shows no país, que acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Estádio Morumbis, em São Paulo. A banda compartilhou a novidade em suas redes sociais: “O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve”.

Os ingressos para as apresentações começarão a ser vendidos no próximo dia 13 de novembro, às 10h, no site da Ticketmaster. Quem deseja garantir um lugar antecipadamente pode participar da pré-venda, que inicia um dia antes, em 12 de novembro, no mesmo horário. Para comprar, é necessário um cadastro no site oficial do Oasis.

Os valores variam entre R$ 245 (fan ticket, meia-entrada) e R$ 1.250 (cadeira superior, inteira). Além da turnê de 2025, o Oasis já estuda uma agenda para 2026.

Última passagem pelo Brasil

Esta será a quarta passagem do Oasis pelo Brasil. A banda, famosa por hits como “Wonderwall” e “Don’t Look Back In Anger”, estreou em solo brasileiro em 1998, retornou em 2001 para o Rock in Rio e fez shows em 2006 e 2009.

A última vinda dos irmãos Gallagher ao país foi marcada por quatro apresentações antes do anúncio de separação. Na época, eles tocaram no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, sendo o show carioca transmitido ao vivo pelo canal Multishow. Agora, após um hiato de 16 anos e após resolverem suas diferenças, eles voltam ao Brasil.

Separação da banda

Em 2009, no festival Rock en Seine, em Paris, a separação do Oasis se tornou oficial. Liam e Noel Gallagher, que há anos se desentendiam, tiveram uma briga nos bastidores do evento que resultou no rompimento da banda.

Um dos diretores responsáveis pelo festival teve que subir ao palco para anunciar que a apresentação havia sido cancelada de última hora é que a banda chegou ao fim. "Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam", disse ele

Segundo relatos da época, a discussão foi acalorada e envolveu até a quebra de uma das guitarras favoritas de Noel, que foi leiloada anos depois. Com o anúncio do retorno em 2025, os irmãos parecem ter enterrado a antiga rivalidade, selando o retorno da banda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)