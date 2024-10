Liam Gallagher diz que turnê do Oasis não deve passar pelo Brasil: 'Arrasado'

O cantor Liam Gallagher, integrante do Oasis, causou um alvoroço no X ao responder um fã sobre o show do grupo no Brasil. Em um tweet, o artista disse estar “arrasado” logo depois de informar que o grupo provavelmente não levaria a turnê para o país.

A resposta do famoso surgiu após um fã interagir com o artista na rede social. “Liam, quando iremos beber uma cerveja após o show de São Paulo?”. Na sequência, o músico respondeu: “Não acho que vamos tocar no Brasil, arrasado”, gerando vários comentários no X.

Depois do comentário de Liam, diversos fãs pediram para que os Gallagher repensassem sobre a ideia da turnê no Brasil. “Vamos lá, cara, vem pro Brasil, por favor, eu hipotequei minha casa e vendi meu carro, só esperando o ingresso sair para o show aqui no Brasil”, brincou um.

Além dos shows no Reino Unido, o Oasis já anunciou datas para a turnê na América do Norte e na Austrália. Segundo a revista britânica NME, o grupo passaria também pela América do Sul, incluindo o Brasil, e pela Ásia, mas nenhum desses shows foi confirmado até o momento.