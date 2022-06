O Som do Rio: Pará é destaque em série exclusiva lançada em São Paulo; vídeo

O Pará é destaque em mais uma produção audiovisual brasileira. Foi lançada na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo (SP), uma série exclusiva da plataforma Youtube, intitulada como “O Som do Rio”. A série foi gravada sob às Margens do Rio Tapajós. O projeto conta com a participação da cantora Maria Gadú e a líder indígena Val Munduruku, e apoio da Natura.

Ao todo, são quatro episódios sob a direção de Carol Quintanilha e produção de Maria Farinha Filmes. Entre os convidados estão: a artista e ativista socioambiental Maria Gadú, a ex-BBB e médica Thelma Assis, que também é apresentadora e influenciadora digital; o ator e influenciador digital Vítor diCastro e o cantor e compositor Lenine.





A jornada pela Amazônia vem com a proposta de divulgar e dar espaço aos saberes e conexões locais, bem como lutar por mais preservação do meio ambiente e proteção aos povos tradicionais. A produção promete, ainda, fazer uma integração com a comunidade local e garantir, aos convidados, uma transformação pessoal por meio do contato com a natureza.

O show de lançamento foi acompanhado pela equipe do O LIBERAL. Assista um trecho do show de abertura: