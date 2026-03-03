O Retiro dos Artistas coloca residentes caracterizados como personagens de 'Bridgerton'

O Retiro dos Artistas embarcou na tendência de Bridgerton e surpreendeu seguidores ao publicar imagens de seus residentes caracterizados como personagens da aristocracia inglesa. A transformação foi feita com o auxílio de inteligência artificial e compartilhada nas redes sociais na noite dessa segunda-feira, 2.

Na legenda, a instituição explicou o motivo da brincadeira: "Como a temporada está mais em alta do que nunca e todo mundo está simplesmente amando, nós decidimos entrar na brincadeira também. Transformamos nossos residentes em verdadeiros personagens dignos de um baile da alta sociedade."

A publicação rapidamente chamou atenção e acumulou centenas de curtidas, além de comentários carinhosos exaltando a elegância dos artistas.

Quem entrou na brincadeira

Entre os nomes que participaram estão Íris Bruzzi, Maestro Mirabeaux, Flora Purim, Kari Lage, Sônia Zaguri, Adonis Karan, Piucha, Aloísia Zaluar, Vera Moraes, Pedro Paulo Castro Neves, Rita Maia, Mauro Continentino e André Luiz Privot.

Nos comentários, seguidores celebraram a iniciativa com mensagens como "Diamantes da temporada" e elogios à beleza e trajetória dos veteranos. Muitos destacaram que os artistas continuam elegantes e carismáticos, mesmo após décadas dedicadas ao entretenimento.

'Eles amaram muito e se viram ali'

Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, contou qual foi a reação dos moradores: "Eles amaram muito e se viram ali, acharam maravilhoso cada universo, cada roupa". Cida ainda diz que com a ajuda das redes sociais do espaço, todos acabam entrando na brincadeira e trazendo ainda mais vida e entusiasmo ao dia a dia da instituição.

Um lar centenário dedicado a quem viveu da arte

Criado em 1918, o Retiro dos Artistas é uma instituição filantrópica que há mais de um século acolhe profissionais do entretenimento que precisam de apoio na terceira idade. Localizado no Rio de Janeiro, o espaço foi idealizado como um refúgio para atores, músicos, dançarinos, produtores, figurinistas, maquiadores e outros trabalhadores da cultura que enfrentam dificuldades financeiras ou familiares.

Atualmente, o Retiro abriga nomes conhecidos do público, como a atriz e ex-vedete Iris Bruzzi, a cantora Flora Purim e os atores Rui Resende, Jaime Leibovitch e Silvio Pozzato. Recentemente, o ator Marcos Oliveira, eternizado como o Beiçola de A Grande Família também passou a morar em uma das casas da instituição, em um momento que emocionou fãs e colegas de profissão.

Além da moradia, os residentes têm acesso a plano de saúde, atendimento médico e psicológico, além de equipe de enfermagem diária. A rotina inclui atividades como yoga, teatro, leitura, sessões de cinema e outras práticas voltadas ao bem-estar.

Mantido por doações e trabalho voluntário, o Retiro dos Artistas segue como um símbolo de cuidado e reconhecimento a quem dedicou a vida aos palcos e às telas.