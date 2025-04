O que pode e o que não pode fazer na Sexta-Feira Santa segundo a tradição cristã

A Sexta-Feira Santa, também chamada de Sexta-Feira da Paixão, é uma data de profundo significado para os cristãos. Nela se recorda a crucificação e morte de Jesus Cristo, sendo um dia de silêncio, oração e reflexão. Com isso, diversas práticas e comportamentos são orientados pela tradição religiosa, especialmente pela Igreja Católica, como forma de expressar respeito e penitência.

Mas afinal, o que se pode ou não fazer nesse dia? A seguir, listamos os principais costumes associados à Sexta-Feira Santa e o que está por trás de cada um deles.

1. Comer carne vermelha está proibido?

Sim, segundo a tradição católica, os fiéis devem se abster de carne vermelha na Sexta-Feira Santa. A prática está relacionada ao jejum e à penitência, em memória ao sofrimento de Cristo. Em substituição, costuma-se consumir peixe ou ovos, que não são considerados carne “quente” ou “sangrenta”.

2. É dia de jejum?

Sim. A Igreja recomenda o jejum e a abstinência nesse dia. O jejum consiste em fazer apenas uma refeição completa ao dia, além de pequenos lanches, para adultos entre 18 e 59 anos. Já a abstinência, como dito acima, é evitar carne. O jejum é visto como forma de disciplina espiritual e solidariedade ao sacrifício de Cristo.

3. Pode trabalhar na Sexta-Feira Santa?

Apesar de ser um feriado nacional facultativo, muitas empresas e órgãos públicos suspendem as atividades neste dia. Do ponto de vista religioso, trabalhos pesados ou festas são desencorajados, pois o foco deve estar na espiritualidade e não no lazer.

4. Pode ouvir música ou sair para festas na Sexta-Feira Santa?

A orientação tradicional é que não se participe de festas ou eventos festivos na Sexta-Feira Santa. O tom do dia é de luto e silêncio. Mesmo em casa, muitos optam por não ouvir músicas altas, não assistir conteúdos cômicos e manter um ambiente mais reservado, como sinal de respeito.

5. Pode fazer sexo na Sexta-Feira Santa?

Embora não exista uma regra formal, a tradição cristã incentiva a vivência do recolhimento nesse dia. Dessa forma, relações íntimas costumam ser evitadas por muitos fiéis como forma de dedicação total à espiritualidade e ao luto sagrado.

6. É permitido tomar banho de rio ou mar?

Essa é uma dúvida comum em estados como o Pará, por exemplo. Não há proibição religiosa explícita, mas muitas pessoas evitam atividades de lazer nesse dia, como banhos de rio ou de mar, seguindo a lógica de recolhimento e silêncio. Em alguns lugares, inclusive, há crenças populares que recomendam evitar banhos em águas naturais por respeito à memória de Cristo.

7. O que os fiéis costumam fazer neste dia?

Participar de missas e celebrações da Paixão;

Fazer orações em família;

Assistir a encenações da Via-Sacra;

Praticar jejum e abstinência;

Meditar sobre os últimos momentos de Jesus.

Por que tudo isso é feito na Sexta-feira Santa?

A Sexta-Feira Santa é um dos momentos mais intensos da Semana Santa, marcada pela dor, sacrifício e esperança. As restrições não são imposições rígidas, mas convites à reflexão. Cada gesto, desde o jejum até o silêncio, tem o objetivo de aproximar o fiel do sentido profundo da fé cristã: a entrega de Cristo pela humanidade.