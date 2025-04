Sexta-feira Santa em Belém inicia com saída da procissão com a imagem do 'Senhor dos Passos'

Em Belém, a programação da Sexta-feira Santa começou às 7h, com a saída da Procissão com a Imagem do Senhor dos Passos, partindo da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré. Essa imagem representa a primeira queda de Jesus no caminho do Calvário.

Esculpida em tamanho real, mostra Jesus com o joelho esquerdo no chão e as mãos segurando a cruz apoiada no ombro. Ele veste uma túnica em tons de marrom e grená, deixando os pés à mostra. No rosto, sangue e suor escorrem, marcados pela coroa de espinhos.

Percurso da Procissão com Imagem do Senhor dos Passos

Durante a procissão, os fiéis seguem por um percurso com sete paradas: Avenida Nazaré, Avenida Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Avenida Presidente Vargas, Rua Manoel Barata, Travessa Padre Prudêncio e novamente a Rua Gaspar Viana, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro da Campina.

História de fiéis

A pedagoga Marinalva Cardozo, 38 anos, relata a sensação de renovação ao participar dessa procissão. "Pra mim, é uma satisfação muito grande. Acho bonito", disse. "Saio renovada espiritualmente", contou ela, que usava uma camisa mostrando Jesus carregando a cruz.

O universitário Gabriel Alex, 18 anos, participa da procissão há 6 anos. "Essa procissão para mim representa uma caminhada de penitência, nesse período de Quaresma que estamos vivendo. Iniciamos o Tríduo Pascal e uma caminhada penitencial que estamos fazendo rumo ao céu. Tudo isso nos prepararmos para a grande celebração da paixão e morte de Cristo. Relembrarmos todos os momentos e sofrimentos que Cristo passou por nós. Sou guarda de Nazaré há seis anos", explica.

Significado

O padre Francisco Assis, Reitor da Basílica Santuário de Nazaré, explicou que a Procissão do Encontro é um momento para reflexão a respeito do que Jesus Cristo realizou em Jerusalém.

"O Antigo Testamento todo já preparava esse momento. Então a gente vê que até na leitura do Evangelho de hoje, em vários momentos, vai sendo enfatizado isso pegam trechos do Antigo Testamento. Trazem para o Novo justamente para mostrar que a realização de todas as profecias tudo aquilo que tinha sido profetizado durante mil anos vai se tornar real nesse momento em que Jesus Cristo passa pelo Calvário, pela Cruz, para oferecer o seu sacrifício.", detalha.

"Nós estamos vivendo o ano do Jubileu da Esperança. Então a morte de Jesus Cristo ela não é a última palavra, não é o último acontecimento. Ele ressuscita. Então, para nós cristãos, fica uma mensagem profunda de esperança. Não desanimarmos, não entregarmos os pontos, não nos arrendermos, mas seguimos firmes na nossa confiança de que, com Ele, nós vencemos", acrescenta o padre.

Procissão do Encontro

Esse é apenas o primeiro momento da chamada Procissão do Encontro, que acontece quando a Imagem do Senhor dos Passos se encontra com a Imagem de Nossa Senhora das Dores. Esta última sai às 8h em outra procissão, partindo da Igreja de São João Batista, localizada na Rua São João Diogo, no bairro da Cidade Velha.

Nossa Senhora das Dores, ou Mater Dolorosa (Mãe Dolorosa), é um dos vários títulos atribuídos à Virgem Maria ao longo da história. Este, em especial, refere-se às sete dores que Maria sofreu durante sua vida terrena, especialmente nos momentos da Paixão de Cristo.

Sermão do Encontro

O ponto alto das procissões é o tradicional Sermão do Encontro, por volta das 10h, no adro da Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Rua Gaspar Viana, Praça das Mercês – Campina), onde as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores se encontram.

Neste ano, a pregação será conduzida pelo cônego Vladian da Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade e diretor da Faculdade Católica de Belém.