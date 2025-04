Procissão de Nossa Senhora das Dores leva fiéis ao tradicional encontro com o Senhor dos Passos

Fiéis tomaram as ruas do bairro da Cidade Velha, em Belém, para acompanhar a tradicional Procissão de Nossa Senhora das Dores, na manhã desta Sexta Feira Santa (18). A imagem da Virgem saiu da Igreja de São João Batista às 8h e segue em cortejo até a Igreja das Mercês, onde ocorrerá o emblemático encontro com a imagem do Senhor dos Passos.

Trajeto

O trajeto percorre pontos históricos da capital paraense, encerrando-se na Igreja das Mercês. Ao longo do percurso, moradores e devotos acompanharam a caminhada com orações e cânticos, renovando sua fé no momento simbólico que representa o encontro de Maria com seu filho Jesus a caminho do Calvário.

Procissão de Nossa Senhora das Dores Foto: Ivan Duarte/ O Liberal Foto: Ivan Duarte/ O Liberal Foto: Ivan Duarte/ O Liberal Foto: Ivan Duarte/ O Liberal

Na chegada à Catedral, por volta das 8h35, a imagem foi acolhida por um grande número de fiéis. Ao lado do templo, praticantes de religiões de matrizes afro-brasileiras também prestaram homenagens à Nossa Senhora das Dores, acendendo velas e fazendo preces.

O significado

“Essa procissão é chamada a procissão do encontro. Essa é a procissão de Nossa Senhora das Dores. O nosso Senhor dos Passos saiu da Basílica, às 7h, e esse momento representa para os católicos o momento que Jesus encontra sua mãe na subida para o monte calvário. Maria está totalmente unida ao sofrimento do seu filho. Ela se imola no coração, enquanto Cristo se imola no altar da Cruz. É a nossa humanidade levada para o calvário para poder em Cristo fazer uma oferta agradável a Deus Pai”, explicou o monsenhor Agostinho Cruz, ao comentar o significado do momento para os católicos.​

Para a umbandista Priscila Moraes, de 60 anos, a procissão de Nossa Senhora das Dores tem o significado da ressurreição de Cristo. “É a vida e a ressurreição de Cristo. É tudo para nós. Cada um tem um pensamento. Para nós umbandistas é tudo. É a união e a paz. A gente precisa muito e acabar com essa guerra que tem aí para ser tudo paz”, declarou.