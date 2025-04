Qual o santo de hoje, 18 de abril? Veja a oração de Santo Apolônio

No dia 18 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Apolônio, patrono dos filósofos cristãos e defensores da fé, conhecido por sua defesa corajosa e inteligente da fé cristã no coração do Império Romano. Mártir da Igreja, ele foi um senador romano que, mesmo diante da perseguição e da ameaça de morte, não renunciou a sua fé em Jesus Cristo. Conheça mais sobre este santo, sua história e confira a oração dedicada a ele.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Na data anterior, 17 de abril, a Igreja celebrou Santa Catarina Tekakwitha, a primeira santa indígena.

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de abril?

O santo celebrado nesta data é Santo Apolônio, um nobre romano do século II, que se destacou como senador durante o governo do imperador Cômodo. Respeitado por sua cultura, ética e eloquência, ele se converteu ao cristianismo após uma busca profunda pela verdade e pela sabedoria. Sua fé firme e argumentação lógica levaram muitas pessoas à conversão, mesmo sob risco de vida.

Embora não seja um padroeiro oficial de uma categoria específica, Santo Apolônio é invocado como intercessor por todos aqueles que precisam de coragem para testemunhar sua fé, especialmente em ambientes hostis ou perseguições religiosas. Ele também é lembrado como patrono dos filósofos cristãos e defensores da fé.

Qual é a oração de Santo Apolônio?

“Glorioso Santo Apolônio,

que com sabedoria e coragem defendeste a fé em Jesus Cristo diante dos poderosos deste mundo,

intercede por nós para que também sejamos firmes em nossas convicções,

mesmo diante das dificuldades e perseguições.

Que saibamos testemunhar o amor e a verdade de Cristo com palavras e atitudes.

Dá-nos, ó santo mártir, a tua clareza de pensamento,

tua coragem no sofrimento

e tua fidelidade inabalável.

Por Cristo nosso Senhor.

Amém.”

Quem foi Santo Apolônio?

Santo Apolônio é conhecido como um dos grandes apologetas do cristianismo, ou seja, alguém que defendia a fé com argumentos racionais e filosóficos. Ele não apenas acreditava, mas também convencia outros através de sua inteligência e oratória. Diante do senado romano, Apolônio fez uma brilhante defesa da doutrina cristã, expondo com firmeza a falsidade dos deuses pagãos.

Recusando-se a renegar a fé em Cristo, mesmo quando teve a chance de escapar da morte, Apolônio foi condenado à decapitação, pena reservada aos cidadãos romanos. Seu martírio ocorreu em 18 de abril de 185, mas sua memória é celebrada no dia 17. Seu testemunho gerou muitas conversões e marcou profundamente a história da Igreja primitiva.