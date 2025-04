Qual o santo do dia de hoje, 17 de abril? Veja a oração de Santa Catarina Tekakwitha

No dia 17 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Catarina Tekakwitha, também conhecida como Kateri Tekakwitha, a primeira santa indígena da América do Norte. Reconhecida por sua fé inabalável, mesmo diante das adversidades, ela é padroeira da ecologia e do meio ambiente.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Na data anterior, 16 de abril, a Igreja celebrou São Bento José Labre, o "vagabundo de Cristo".

Quem é o santo do dia de hoje, 17 de abril?

O santo do dia é Santa Catarina Tekakwitha, também chamada de “o lírio dos Mohawks”. Ela foi canonizada pelo Papa Bento XVI em 2012 e é a primeira indígena norte-americana a ser reconhecida oficialmente como santa pela Igreja Católica.

é considerada padroeira da ecologia, da natureza e do meio ambiente, ao lado de São Francisco de Assis. Também é intercessora dos povos indígenas e da juventude cristã.

Embora sua festa litúrgica seja celebrada em 14 de julho nos Estados Unidos, no restante do mundo ela é recordada no dia 17 de abril, data de sua morte.

Qual é a oração de Santa Catarina Tekakwitha?

"Ó Deus,

que, entre as tribos indígenas da América, chamaste Santa Catarina Tekakwitha à vida cristã,

concedei-nos, por sua intercessão, seguir com coragem o caminho de Jesus,

superando toda dificuldade com fé e esperança.



Santa Catarina Tekakwitha,

tu que suportaste com paciência os sofrimentos,

ensina-nos a carregar nossa cruz com amor.

Intercede por nós junto a Deus,

para que sejamos fiéis ao Evangelho e defensores da criação.

Santa Catarina,

padroeira da ecologia e da natureza,

rogai por nós.

Amém."

Quem foi Santa Catarina Tekakwitha?

Santa Catarina Tekakwitha nasceu em 1656, perto da atual cidade de Port Orange, no Canadá. Filha de um chefe da nação indígena Mohawk e de uma mãe cristã algonquina, foi criada em um ambiente de contraste entre tradições pagãs e o cristianismo.

Aos quatro anos, Catarina perdeu os pais e sobreviveu a uma epidemia de varíola, que deixou marcas em seu rosto e comprometeu sua visão. Desde jovem, demonstrou profunda espiritualidade. Rezava em silêncio nas florestas, junto a uma cruz esculpida na casca de uma árvore. Sua vida foi marcada por orações, jejuns, dedicação ao próximo e votos de castidade.

Apesar das pressões familiares e do sofrimento físico, manteve-se firme em sua fé até a morte, aos 24 anos, em 17 de abril de 1680. Após seu falecimento, testemunhas relataram que as marcas da doença desapareceram de seu rosto, revelando uma beleza serena — fato considerado milagroso.

Foi beatificada por São João Paulo II em 1980 e canonizada por Bento XVI em 2012.