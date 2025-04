Qual o santo do dia de hoje, 16 de abril? Veja a oração de São Bento José Labre

No dia 15 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de São Bento José Labre, conhecido como o “vagabundo de Cristo” e modelo de humildade, penitência e desapego material. A data lembra a morte do santo em 1783, em Roma, onde faleceu em extrema pobreza, após anos vivendo como peregrino e evangelizador nas estradas da Europa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Na data anterior, 15 de abril, a Igreja celebrou São César de Bus, patrono dos catequistas.

Quem é o santo do dia de hoje, 16 de abril?

O santo celebrado neste dia é São Bento José Labre, um peregrino francês que ficou conhecido por sua vida de total entrega a Deus através da pobreza e da penitência. Chamado também de “cigano de Cristo” ou “vagabundo de Deus”, São Bento percorreu a pé milhares de quilômetros pela França e pela Itália, sempre em oração, levando consigo apenas um crucifixo, um breviário e o terço.

Ele passou os últimos anos de sua vida em Roma, onde dormia nas ruínas do Coliseu e dividia com os mais necessitados tudo o que recebia, mesmo sem pedir esmolas. Sua morte, aos 35 anos, causou comoção entre os populares, que já o consideravam um santo ainda em vida. Foi canonizado em 1881 pelo Papa Leão XIII.

Qual é a oração de São César de Bus?

"Ó glorioso São Bento José Labre, que fostes na Terra peregrino do amor divino e exemplo de humildade,

ajudai-nos a trilhar o caminho da fé com perseverança e confiança na providência de Deus.

Vós que renunciastes a todas as riquezas do mundo para abraçar a verdadeira riqueza do céu,

alcançai-nos a graça de desapegar-nos do que é passageiro e buscar, com ardor, o que é eterno.

Intercedei por nós, junto ao Senhor, para que também sejamos sinais vivos de fé, caridade e esperança.

Amém."

Quem foi São César de Bus?

São Bento José Labre é lembrado por sua vida de renúncia radical aos bens materiais e sua profunda intimidade com Deus. Ele tentou entrar em diversas ordens religiosas, como os Trapistas e os Cartuxos, mas sempre foi recusado — ora pela saúde frágil, ora por crises emocionais que enfrentava. Nascido em Amettes, na França, em 23 de março de 1748, era o mais velho de uma família com 15 irmãos. Desde cedo demonstrou profunda devoção religiosa, mas teve dificuldades para ingressar na vida monástica. Recusado por diversas ordens religiosas por motivos de saúde e crises emocionais, Bento encontrou seu verdadeiro chamado fora dos conventos: evangelizar pelas estradas e viver da providência divina.

Diante de tantas portas fechadas, decidiu seguir aquilo que entendeu ser o chamado da Providência: viver como um peregrino, sem lar fixo, consagrado totalmente à oração, penitência e caridade. Durante 13 anos, caminhou pelas estradas da Europa — sobretudo da França e Itália —, levando a paz e o Evangelho a todos que cruzavam seu caminho.

Conhecido por dormir nas ruas, alimentar-se apenas com pão e ervas, e dividir tudo o que tinha, São Bento se tornou símbolo do desapego, da simplicidade e da fé que não se apoia em riquezas ou seguranças humanas.

Faleceu no dia 16 de abril de 1783, próximo à igreja de Santa Maria dos Montes, em Roma, onde está sepultado. Após sua morte, muitos fiéis passaram a visitar seu túmulo em busca de bênçãos, e diversos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Por isso, Bento José Labre foi proclamado santo e se tornou um dos patronos dos pobres e dos peregrinos.