O que fazer em Belém no final de semana? Veja programação gratuita para crianças

Belém tem algumas opções gratuitas para as crianças que ainda podem se divertir no final de semana antes da volta às aulas. Uma delas é uma programação especial no Parque do Ginga e no Parque Ludos, espaços gratuitos, localizados em um shopping na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. Os espaços podem ser visitado até o dia 11 de agosto das 10h às 22h. Confira a programação:

Ao longo das Olimpíadas, o mascote brasileiro estará presente no "Parque do Ginga", o qual oferece arenas dos Jogos Olímpicos no ambiente virtual do ROBLOX, proporcionando uma experiência única com ativações e desafios para as crianças que poderão aproveitar o espaço de interação. Este é voltado para crianças a partir dos seis anos e fica no Piso 1 do centro comercial.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Belém tem programação pós férias com samba, cinema gratuito e stand up]]

Já no Parque Ludos, um espaço de lazer e recreação, onde as crianças poderão brincar entre uma variedade de jogos, desde clássicos como jogos de tabuleiro, como, por exemplo, “Quebra-cabeças” e “Cara a Cara”, é destinado aos pequenos a partir de quatro anos. O espaço recreativo fica próximo ao acesso do G2 fundos do shopping. Para se deliciar nas brincadeiras, as crianças precisam estar acompanhadas de seus responsáveis.

Serviço

Parque do Ginga e Parque Ludos

Local: Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde);

Data: até 11 de agosto.

Horário: 10h às 22h;

Entrada gratuita.