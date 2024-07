Veja quais tipos de boias não são recomendadadas para as crianças

O verão é sinônimo de lazer e diversão, principalmente para as crianças. Nessa época em que as temperaturas aumentam, brincadeiras em piscinas, praias e rios do estado se tornam bastante comuns, no entanto, é dever dos pais e responsáveis garantir que essas atividades aquáticas sejam seguras. Pensando na segurança dos pequenos e com base nas diretrizes do Corpo de Bombeiros do Pará, foi constatado que algumas boias não são recomendadas, pois elas não oferecem flutuabilidade e suporte adequado para a segurança das crianças.

Israel Souza, major do Corpo de Bombeiros, explica que a boia mais indicada é a que faz a proteção junto tórax e braço. “Esse tipo de boia vai dar a maior sustentabilidade e mais equilíbrio para criança na água do que outras boias que a gente costuma observar. O Corpo de Bombeiros não recomenda aquela que faz a proteção na linha de cintura, pois em qualquer momento até uma simples marola, pode fazer com que a criança vire e aí ela pode se afogar. Outras que só tem a proteção no bracinho da criança também não são indicadas, pois a criança por desequilíbrio também pode se afogar”, ressalta.

O bombeiro ainda faz um alerta para os pais e responsáveis. “Independente do equipamento a ser utilizado na segurança, o maior ponto de segurança é a atenção redobrada dos pais e responsáveis. Sempre fique perto da criança, não confie somente no equipamento certo", diz. Ainda segundo o especialista, a boia correta é denominada "boia espuma”, ela é a mais indicada para segurança porque já faz a proteção conjunta do tórax e também dos braços da criança, ela distribui de forma uniforme a flutuabilidade.

A autônoma Lúcia Gomes, de 29 anos, contou que tem cuidado ao comprar uma boia, mas afirmou que desconhecia a orientação do Corpo de Bombeiros. “Jamais passou pela minha cabeça, comprei errado então”, acrescentou. No começo do ano ela relatou ter comprado uma boia para o filho, de 2 anos. “A gente precisa dessas orientações do Corpo de Bombeiros, porque, infelizmente acontecem tantas coisas”, comentou. Lúcia ainda afirmou que seu filho usa a boia na piscina da casa da avó e mesmo com a boia, ela sempre fica perto, é o momento em que redobra os cuidados com a criança. “Agora, depois dessa orientação, vou ficar mais atenta. Se adulto se afoga, imagina criança”, disse.

Laudinéia Diniz, de 50 anos, contou que pesquisou os tipos de boias e disse que vai comprar uma para a neta, de 4 anos, com quem irá neste fim de semana para Outeiro. Ela disse que verifica se a boia é segura, mas também reconheceu que desconhecia essa orientação do Corpo de Bombeiros. “Eu não sabia dessa recomendação. Eu verifico a marca do produto e se oferece uma boa segurança para as nossas crianças”, afirmou. “É importante ter essa divulgação para que a gente possa comprar um produto de boa qualidade e seguro”, completou. Laudinéia disse que também sempre fica perto da neta quando ela está usando a boia.

Veja quais boias não usar e qual a recomendada

Boia de rosca ou circulares, boias de bichinhos

Essas boias não são indicadas, pois a criança corre o riscos de virar e não conseguir sair da água.

Boias de braços

As boias de braços também não são uma boa ideia, pois elas podem sair dos braços da criança devido ao protetor solar e também limitam os movimentos.

Colete inflável

Este tipo de colete é contraindicado, pois se perfurado perde a flutuabilidade.

Colete salva-vidas de espuma

De acordo com o Corpo de Bombeiros, este é o mais ideal para manter a criança segura, pois este colete não perde a flutuabilidade , não é facilmente retirado e garante a segurança do pequeno.