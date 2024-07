Praça da República terá atividades esportivas gratuitas neste domingo (4), em Belém

Neste domingo (4), diversas programações gratuitas de esporte e lazer serão sediadas na Praça da República, localizada no bairro da Campina, em Belém, a partir das 8h. A ação, realizada pelo Centro Cultural, faz parte do encerramento do Programa de Férias do CCESP – Férias Casarão. A iniciativa é voltada para a prática de atividades físicas ao ar livre, visando a melhor qualidade de vida e integração da comunidade.

Crianças, jovens e adultos terão aulas de alongamento, musculação, ginástica funcional, ritmos, futebol, futsal, tênis, basquete, além de terem acesso a avaliação física, ginástica master e fitness day, com orientação dos profissionais capacitados do Centro Cultural e Esportivo do Pará.

O projeto é desenvolvido de forma conjunta pela Embrasesc e CCESP, com realização da Fundação Nacional de Arte/MinC, pelo Programa Funarte de Apoio à Ações Continuadas.

Além disso, na ação, a Embrasesc e o CCESP farão a doação de mais de cem materiais esportivos para os participantes da ação. Serão bolas de vôlei, futebol, futsal, luvas de boxe, raquete de tênis e muito mais.

De acordo com Jaqueline Ane, presidente do CCESP, a programação Férias Casarão foi um sucesso no mês de julho. Durante o período, as ações se concentraram na sede da instituição e agora, para fechar com chave de ouro, ganham as ruas.

“Nossa intenção é celebrar com o público esse projeto. Será uma manhã com muita interação, recreação e bem-estar. Nossa intenção é expandir cada vez mais essa atividade para outros bairros, praças e localidades que precisem de esporte e cultura”, finaliza Jaqueline.

Serviço:

Programa de Férias do CCESP – Férias Casarão

Onde: praça da República (avenida Presidente Vargas, 814)

Quando: domingo (4)

Hora: 8h

Entrada gratuita