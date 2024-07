Corrida de rua em Belém se torna alternativa para quem busca qualidade de vida

Com um grande número de adeptos em Belém, a corrida de rua é um esporte em que os participantes competem em percursos geralmente traçados pelas ruas das cidades. As distâncias variam, desde provas mais curtas, como 5 km, até maratonas completas de 42,195 km. A modalidade é bastante popular entre atletas profissionais e amadores, e proporcionam a oportunidade para praticar exercício físico, socializar e desafiar os próprios limites.

O professor de educação física e treinador de corrida, Bruno Moraes, de 37 anos, conta que as pessoas procuram a corrida de rua com o objetivo de obter qualidade de vida. “Esse é o principal fator do esporte, muita gente busca a corrida de rua visando a função do emagrecimento, de melhorar a função cardiovascular e de prevenção de lesões. As pessoas também buscam a corrida para tratamento de doenças, como a prevenção de diabetes”, explica. Ele ainda conta que após a pandemia, a procura pelo esporte cresceu bastante, com o intuito de melhorar doenças emocionais como a depressão e a ansiedade. O profissional ressalta que para quem quer iniciar a corrida de rua, o principal procurar por um bom profissional. “É importante para que você tenha uma boa iniciação, não venha adquirir nenhuma lesão e que isso atrapalhe o futuro do esporte”, enfatiza.

Bruno Moraes , professor de educação física e treinador de corrida. Foto: (Cristino Martins / O Liberal)

A modalidade traz muitos benefícios para a saúde do corpo e a saúde mental, dentro esses benefícios estão a melhora da saúde cardiovascular, o controle de peso, fortalecimento muscular e ósseo, redução do estresse e melhoria do humor, aumento da resistência e energia, a melhoria da qualidade do sono e socialização.

A funcionária pública e corredora, Rosalina Amaral, de 58 anos, relata que começou a correr em uma Corrida do Círio. “Eu tinha uma amiga que já era corredora e eu sempre ia na caminhada. O que me motivou foi ver várias pessoas correndo, algumas com idades avançadas. Eu pensei, ‘eu tenho dois pés, duas mãos, dois braços, porque não tentar ?’. Na verdade, eu tinha um pouco de medo de não conseguir, mas eu tentei e consegui. Graças a Deus eu me sinto muito bem com a corrida”, conta entusiasmada.

Rosalina Amaral, funcionária pública e corredora. Foto: (Cristino Martins / O Liberal)

Ao enumerar os benefícios que o esporte lhe trouxe, Rosalina pontua a questão do bem-estar, da melhora do sono e também lhe previne de problemas como ansiedade e depressão. A corredora ainda comemora suas conquistas através da corrida. “Eu iniciei correndo 5 km, e ano passado (2023), participei da meia maratona do Rio que foi 21 km. Esse ano se Deus quiser irei para Florianópolis correr a meia maratona”, diz empolgada.

O esporte é fundamental também para quem quer vencer obstáculos e superar desafios na vida, como é o caso da administradora e corredora Carolina Picanço, de 37 anos, que iniciou sua trajetória na corrida de rua após vencer o câncer. “Em 2022, eu descobri um câncer de tireoide e também Lúpus, isso me desmotivou, eu sempre pratiquei musculação e com esse diagnóstico eu acabei me afastando das atividades físicas. Até que um dia, tentando voltar à rotina, uma amiga me chamou para correr. Eu ainda falei que não iria conseguir pois era muito difícil, ela insistiu e eu fui na minha primeira corrida e gostei muito. Hoje eu venho praticando e tentando melhorar, procurando desenvolver, correr mais quilômetros para poder um dia chegar numa meia maratona”, relata.

Carolina Picanço, administradora e corredora. Foto: (Cristino Martins / O Liberal)

A administradora ainda fala sobre os benefícios que a corrida de rua trouxe para sua vida. “Melhorou a questão da ansiedade, do preparo físico, a gente acorda mais disposta, ainda mais para mim que tive esse problema de saúde. Hoje em dia eu consigo ter qualidade de vida, o meu pensamento é também na questão ‘ah eu tive um câncer’, mas hoje em dia eu tenho um esporte que me ajuda a não pensar nessa situação”, diz emocionada.

Carolina ainda deixa conselhos para quem passou pelo mesmo problema que ela. “Procure um esporte, esporte é vida, é saúde, traz alegria. Pode ser na corrida, na musculação, no que você se sentir bem. A corrida de rua tem sido um grande benefício para mim, para minha saúde, para o físico, para tudo”, finaliza.