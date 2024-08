Belém tem programação pós férias com samba, cinema gratuito e stand up

O mês de junho deu seus primeiros passos e já chegamos na sexta-feira! O sextou de hoje (02), vem com samba, brega, humor, cinema e teatro.

Começando a sexta-feira (02), com muito ritmo paraense, é dia de “Sexta Bregosa”, no Espaço Cultural Apoena, na Av. Duque de Caxias, 450 Altos. Com esse retorno das férias, o DJ Marcio Lins e o cantor Lucyan Costa vão agitar esse primeiro fim de semana de agosto para que o público dance bastante no salão. A festa começa às 19h.

“O público pode esperar o salão do espaço pronto para dançar coladinho no meu show, que traz muitos clássicos do brega paraense e também músicas autorais do meu primeiro disco, sempre na pegada daquele brega passado, será uma sexta feira especial no clima que a sexta bregosa sempre traz. Então a partir de 19 horas já aguardo por vocês com a discotecagem também do meu amigo Dj Marcio Lins”, disse Lucyan.

Para quem quer curtir muito rock e cover o Studio Pub da Presidente Pernambuco promove o “Rolê Infinito”, com o DJ Lesto, Banda MTV Hits e Red Hot Chilli Peppers Cover. A programação começa às 22h.

“Toda sexta-feira com o ‘Rolê Infinito’, a casa vai até mais tarde e vão ter muitas surpresas no repertório da nossa banda. A banda Mtv Hits toca aquelas músicas clássicas pop rock da MTV, então é um repertório de muita energia e nostalgia, sem dúvidas é um evento pra pular, cantar junto e curtir suas músicas favoritas”, disse Fabrícia Magalhães, vocalista do grupo.

O Studio Pub fica na R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos.

O samba vai rolar solto na Feira do Açaí, na Tv. Marquês de Pombal, 44 – Campina. A festa começa a partir das 19h, com a DJ Jack Sainha. Depois é a vez de Fé no Batuque e participações de Marta Mariana e Rafaela Travassos, e o encerramento fica com conta do Samb’Axé. Vendas de ingressos no local.

A festa marca também o pré-lançamento do single “Sou do Axé” da banda Fé no Batuque.

A partir das 18h, no Piratas Lounge, localizado na Tv. Antônio Baena, 882 - Marco, o humorista Fernando Pedrosa apresenta o seu show de stand up. Chamado de “Fernando Pedrosa, xaveca a plateia e bebe vinho”, a apresentação promove interação com a plateia através de uma conversa franca, um gole de vinho e, claro, bons xavecos (ou não), tudo sem perder o bom humor ácido pelo qual é conhecido.

Fernando Pedrosa, nasceu em São Paulo, ele é um dos criadores do “Não Sou Obrigadx”, o primeiro grupo de Comédia Stand Up formado apenas por humoristas da comunidade LGBTQIAP+. Em 2020, integrou o elenco do programa Comedy Central Apresenta ao lado de comediantes como Leandro Hassum, Mauricio Meireles e Nany People, do programa Comédia com Todas as Letras: LGBTQIA+ e do Festival Risadaria.

No Cine Líbero Luxardo, localizado na Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, será exibido de forma gratuita o filme Intempérie, de Benito Zambrano, com classificação de 16 anos. A exibição faz parte da programação da “Mostra de Cinema Espanhol 2024”, que segue até segunda-feira (04).

Em Intempérie um garoto vive em um país governado por violência e miséria. Ele tem que fugir e, para isso, permanece agachado no seu esconderijo até o momento de pegar a estrada. Diante da perseguição do capataz da cidade, seus passos se cruzarão com os de um pastor, que lhe oferece proteção, e a partir desse momento nada será igual para nenhum deles.

No sábado (03), às 20h, o Iberia, de Carlos Saura, com classificação 12 anos; e no domingo (04), é a vez de As Ovelhas Não Perdem o Trem, de Álvaro Armero, com classificação 16 anos.

Para fechar a programação é finalizada com a exibição de Yuli, de Icíar Bollaín, na segunda-feira (05), às 20h, com classificação 12 anos.

Na Casa das Artes será realizado o espetáculo “Traved: Palestra-Performance em Realidade Virtual”, a partir das 19h, com classificação livre. Com a uma performer, curadora, crítica, iluminadora teatral, pesquisadora e professora de Artes Cênicas brasileira, Dodi Leal, o espetáculo é uma desmontagem cênica, que permite que o público mergulhe no processo criativo do artista que compartilhará suas inspirações e ideias por trás de sua obra.

“Traved: Palestra-Performance em Realidade Virtual” é resultado de uma investigação sobre comportamentos de corpos diante das novas tecnologias, explorando novas configurações cênicas. A performance mistura ações no ambiente físico com interações através de óculos de realidade virtual.

A Casa das Artes fica na R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré.

No mês de aniversário da Fotoativa será exibida a série documental “Olhares Do Norte: Pará”, a partir das 19h, na sede da associação, que fica na Praça Visconde do Rio Branco, 19 – Campina.

O projeto foi criado pelo jornalista Ismael Machado, com direção geral de Fernando Segtowick, e com direção de episódios de Thiago Pelaes, Adrianna Oliveira e Matheus Almeida.

Com relatos, trajetória e um registro que reverencia e valoriza a fotografia como muito mais que um meio de comunicação, mas como a arte revolucionária que é.

Antes da exibição de “Olhares Do Norte: Pará”, Fernando Segtowick e Miguel Chikaoka falam sobre o projeto e a marca alcançada pela Fotoativa.