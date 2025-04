O que é o Sábado de Aleluia? Veja o significado e as tradições populares da data

O Sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, é o dia após à crucificação de Jesus e antecede sua ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa. Apesar de ser menos falado do que a Sexta-Feira Santa ou o Domingo de Páscoa, o Sábado de Aleluia tem um significado profundo dentro da tradição cristã.

Neste dia, os fiéis vivem um período de silêncio, luto e expectativa, recordando o tempo em que Jesus permaneceu no túmulo. É um momento de recolhimento espiritual, mas que também abre espaço para manifestações populares bastante simbólicas.

Sábado Santo: dia de silêncio e preparação

Liturgicamente, o Sábado Santo é um dia de silêncio. As igrejas católicas não celebram missas pela manhã e tarde, mantendo os altares despidos, em luto. Os fiéis são convidados a permanecer em oração e meditação, aguardando a ressurreição de Cristo.

A principal celebração acontece apenas à noite, com a Vigília Pascal — uma das missas mais importantes do calendário católico. Nela, são feitas leituras bíblicas, cânticos e a bênção do fogo e da água, simbolizando a vitória da luz sobre as trevas.

A Malhação de Judas: tradição popular viva em várias cidades

Além do aspecto religioso, o Sábado de Aleluia também é conhecido por uma manifestação cultural bastante popular: a Malhação de Judas. Nela, moradores confeccionam bonecos de pano representando Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, e os “malham” (espancam) em rituais simbólicos nas ruas.

A prática tem raízes antigas e está presente em diversas regiões do Brasil, inclusive no Pará, onde comunidades e bairros mantêm o costume como forma de preservar a cultura e reunir as famílias.

Outros significados do Sábado Santo

Tempo de espera e esperança: a fé cristã acredita que Jesus desceu à mansão dos mortos para salvar as almas justas.

Reflexão sobre a renovação: é o último momento de luto antes da celebração da vida nova, marcada pela ressurreição.

Rito de batismo: na Vigília Pascal, é comum que adultos sejam batizados, representando a renovação da fé.

Tradição e espiritualidade lado a lado

O Sábado de Aleluia equilibra a espiritualidade silenciosa da Igreja com as manifestações populares que atravessam gerações. É um dia de espera e preparação, de fé e memória, em que cada gesto — seja numa oração ou numa fogueira comunitária — carrega o desejo de um novo começo.