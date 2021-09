Rogério Almeida se apresenta em live, nesta sexta, 24

Rogério Almeida retorna aos palcos presencialmente, após um ano distante. Em comemoração, o artista fará uma live para relembrar as transmissões que marcaram durante o lockdowm.

O paraense possui mais de 20 anos de carreira, tendo começado com apenas 15 anos, quando compôs a primeira música, chamada de 'Beija Flor'. Trabalhando no ramo musical, escreveu mais doze músicas, em parceria com Pedrinho Callado. Sendo em grande parte composições sobre a cidade de Belém e sua cultura e natureza Almeida afirma que suas canções tratam de temas importantes de conscientização. "Minhas músicas falam sobre o amor, principalmente entre as pessoas e a conscientização de cuidarmos da nossa Amazônia", diz.

Em sua próxima apresentação, Rogério quer apresentar ao público uma boa opção para quem quiser aproveitar esse momento em casa. A live será transmitida às 20h, nos canais no youtube do Pará Pai D´Égua e do artista.