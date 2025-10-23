Capa Jornal Amazônia
'O Monstro de Florença': conheça o caso real sem solução que inspirou série da Netflix

Estadão Conteúdo

Estreou nesta quarta-feira, 22, mais uma série de true crime na Netflix: O Monstro de Florença, uma produção italiana baseada nos crimes atribuídos ao que é considerado o primeiro e mais notório serial killer da Itália. Os quatro episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming.

A série conta a história de um assassino que aterrorizou os moradores de Florença, na região da Toscana, entre 1968 e 1985. Sua identidade nunca foi descoberta, mas a polícia local atribuiu ao Monstro de Florença oito assassinatos duplos e brutais, que seguiam o mesmo padrão.

O misterioso assassino sempre usava uma pistola modelo Beretta, calibre 22, em seus crimes, sempre cometidos em noites de Lua Nova, que caíam em finais de semana ou vésperas de feriado e, quase sempre, no verão. As vítimas eram sempre casais jovens, abordadas enquanto faziam sexo em carros estacionados em locais ermos e as vítimas mulheres eram mutiladas.

As investigações

As investigações nunca conseguiram desvendar o mistério. Durante todo o processo, quatro suspeitos foram presos e condenados pelos crimes ao longo de quase duas décadas. No entanto, sempre surgiam novas vítimas, provando que as suspeitas recaíam sobre pessoas erradas. Até hoje o mistério se mantém.

Palavras-chave

SÉRIES

O MONSTRO DE FLORENÇA
Cultura
