Cantor paraense Ruann Lins lança seu primeiro trabalho autoral, o EP 'Avuado'; saiba mais

Com o intuito de encantar o público amante da música regional e da cultura paraense, Ruann Lins lança seu primeiro EP autoral em pleno inverno amazônico. “Avuado” estará disponível em todas as plataformas digitais (Spotify, Deezer e YouTube Music) a partir desta terça-feira (07/01) e promete embalar o público com a diversidade musical do EP. Visto como uma das vozes mais promissoras da nova geração de musicistas paraenses, Ruann busca retratar toda a sua autenticidade e modernidade em seu primeiro trabalho como artista solo.

Para o músico, “O ‘Avuado’ representa uma grande realização e a superação de um enorme desafio para mim como artista. Tendo vivido por muitos anos no interior do Pará e iniciado minha carreira em uma cidade pequena, com poucas oportunidades para artistas autorais, trabalhar com nomes como Félix Robatto, Ronaldo Silva, Raidol e Bruno Rodríguez, parecia algo fora do meu alcance. Essa construção começou há alguns anos, quando iniciei minhas composições. Foi um processo longo, repleto de aprendizado, que servirá de base para futuros projetos.”

Ruann Lins possui uma trajetória peculiar dentro do cenário cultural local. Ele traz a experiência de ser uma das vozes mais tradicionais das casas de show da cidade de Belém, além de ser um contribuinte assíduo nos trabalhos de alguns outros artistas da capital e do interior do estado. Dessa maneira, as parcerias criadas ao longo de sua carreira refletiram diretamente na produção de seu primeiro lançamento, que teve a produção musical feita por Félix Robatto e leva o público a uma viagem com destino a histórias de amor vividas pelo Pará. “Convido todas as pessoas que gostam de música amazônida a escutarem o disco, pois acho que irão se identificar", afirma Ruann.

Entre guitarras e percussões, Ruann Lins leva os ouvintes a um passeio por sonoridades bragantinas, tapajônicas e belenenses, além de ter melodias envolventes, que tornam o “Avuado” em um EP festivo com o brilhantismo e as certezas do autor. “Com uma sonoridade que conecta letras ao cenário amazônico, o EP ‘Avuado’ incorpora ritmos e instrumentos da região, enquanto dialoga com influências de gêneros como reggae e rap. Repleto de identidade, o trabalho conta com participações especiais de Ronaldo Silva, Bruno Rodríguez (Reggaetown) e Anaelle, além da produção musical de Félix Robatto. O resultado é uma obra única, que merece ser conferida.”, destaca o cantor.

Distribuído para todo o Brasil pela Trattore, o EP foi produzido pela Toró Produções, que a 3 anos trabalha no cenário amazônico com grandes eventos e artistas, como: Valéria Paiva, Jeff Moraes, Lambateria, Se Rasgum e Circuito Mangueirosa. “As canções deste trabalho retratam o cotidiano de um habitante da Amazônia, nascido em Belém, mas cuja experiência vai além da capital. Com uma abordagem contemporânea, são retratadas vivências em cidades como Bragança e Santarém, refletindo a diversidade cultural e territorial da região.”, finaliza Ruann Lins.