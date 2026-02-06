O Agente Secreto ultrapassa marca de 2 milhões de espectadores

O longa O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho indicado a quatro categorias no Oscar de 2026, alcançou a marca de 2 milhões de espectadores no cinema nacional. Ao todo, 2.011.329 brasileiros assistiram à obra protagonizada por Wagner Moura durante as catorze semanas em que o filme está em cartaz.

O número expressivo não chama só a atenção por sua grandiosidade, mas também por ter sido alcançado em um período em que longas costumam perder força de bilheteria. Apesar disso, o filme ainda deve ganhar maior projeção nacional por conta da Semana do Cinema.

No evento, que ocorre ao redor de todo o Brasil entre os dias 5 e 11 de fevereiro, lançamentos no cinema podem ser vistos com ingressos a partir de R$ 10. Entre as diversas opções indicadas ao Oscar, O Agente Secreto deve continuar fazendo sucesso com o público nacional.

"É uma enorme alegria ver O Agente Secreto alcançar a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil. É um resultado que reafirma a força do cinema nacional e mostra o quanto o público segue interessado em histórias potentes e autorais", afirmou Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, em comunicado divulgado à imprensa.

O filme de Kleber Mendonça Filho segue os passos de Ainda Estou Aqui, longa de Walter Salles que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Ao todo, a produção protagonizada por Fernanda Torres ficou 21 semanas em cartaz e alcançou a marca de 5,2 milhões de espectadores no Brasil, se tornando a 18ª produção brasileira de maior público no cinema nacional.