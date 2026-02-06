Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O Agente Secreto ultrapassa marca de 2 milhões de espectadores

Filme brasileiro recebeu 4 indicações ao Oscar 2026 e é sucesso na bilheteria nacional

Estadão Conteúdo
fonte

O filme é ambientado em Recife na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira (Reprodução)

O longa O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho indicado a quatro categorias no Oscar de 2026, alcançou a marca de 2 milhões de espectadores no cinema nacional. Ao todo, 2.011.329 brasileiros assistiram à obra protagonizada por Wagner Moura durante as catorze semanas em que o filme está em cartaz.

O número expressivo não chama só a atenção por sua grandiosidade, mas também por ter sido alcançado em um período em que longas costumam perder força de bilheteria. Apesar disso, o filme ainda deve ganhar maior projeção nacional por conta da Semana do Cinema.

VEJA MAIS

image Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados em carnaval de Olinda com bonecos gigantes
O diretor do filme “O Agente Secreto” compartilhou o registro em perfil no X (antigo Twitter) e celebrou o carinho pernambucano

image O Agente Secreto é indicado ao César, o 'Oscar francês'; veja os concorrentes

No evento, que ocorre ao redor de todo o Brasil entre os dias 5 e 11 de fevereiro, lançamentos no cinema podem ser vistos com ingressos a partir de R$ 10. Entre as diversas opções indicadas ao Oscar, O Agente Secreto deve continuar fazendo sucesso com o público nacional.

"É uma enorme alegria ver O Agente Secreto alcançar a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil. É um resultado que reafirma a força do cinema nacional e mostra o quanto o público segue interessado em histórias potentes e autorais", afirmou Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, em comunicado divulgado à imprensa.

O filme de Kleber Mendonça Filho segue os passos de Ainda Estou Aqui, longa de Walter Salles que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Ao todo, a produção protagonizada por Fernanda Torres ficou 21 semanas em cartaz e alcançou a marca de 5,2 milhões de espectadores no Brasil, se tornando a 18ª produção brasileira de maior público no cinema nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

O AGENTE SECRETO

BILHETERIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

ENSAIOS DA ANITTA

Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)

Ação inédita vai colocar à venda 26 looks usados pela cantora nas edições de 2024 e 2025 do projeto carnavalesco; veja como comprar

06.02.26 9h17

PRÉ-CARNAVAL

Délcio Luiz traz sucessos do pagode dos anos 90 para o Bloquinho do Pagode de Mesa em Belém

O evento reúne o grupo Nosso Tom com o convidado especial Délcio Luiz para uma tarde repleta de clássicos do samba e decoração temática de pré-carnaval

06.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda