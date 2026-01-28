O Agente Secreto é indicado ao César, o 'Oscar francês'; veja os concorrentes
O longa-metragem O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado nesta quarta-feira, 28, ao prêmio de Melhor Filme Internacional no César 2026, uma das principais categorias da premiação francesa.
A produção concorre com Sirat (Espanha), O Cão Preto (China), Uma Batalha Após a Outra (Estados Unidos) e Valor Sentimental (Noruega). A cerimônia do César, considerada a mais importante do cinema francês, está marcada para o dia 26 de fevereiro, em Paris.
Além das categorias competitivas, a Academia de Cinema da França também anunciou que Jim Carrey receberá o César Honorário, em reconhecimento à sua trajetória no cinema.
Criado em 1976, o César é frequentemente comparado ao Oscar por seu peso na indústria audiovisual europeia. Nesta edição, o filme mais lembrado foi Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que lidera a disputa com dez indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.
Lista completa de indicados ao César 2026:
Melhor Filme
- O Apego - Dossiê 137 - Nouvelle Vague - A Caçula - Um Simples Acidente
Melhor Direção
- Carine Tardieu - O Apego - Dominik Moll - Dossiê 137 - Stéphane Demoustier - O Desconhecido da Grande Arca - Richard Linklater - Nouvelle Vague - Hafsia Herzi - A Caçula
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto - O Cão Preto - Sirat - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental
Melhor Atriz
- Leïla Bekhti - Minha Mãe, Deus e Sylvie Vartan - Valeria Bruni Tedeschi - O Apego - Léa Drucker - Dossiê 137 - Isabelle Huppert - A Mulher Mais Rica do Mundo - Mélanie Thierry - O Quarto de Mariana
Melhor Ator
- Claes Bang - O Desconhecido da Grande Arca - Bastien Bouillon - Partir um Dia - Laurent Lafitte - A Mulher Mais Rica do Mundo - Pio Marmaï - O Apego - Benjamin Voisin - O Estrangeiro
Melhor Atriz Coadjuvante
- Jeanne Balibar - Nino - Dominique Blanc - Partir um Dia - Marina Foïs - A Mulher Mais Rica do Mundo - Ji-Min Park - A Caçula - Vimala Pons - O Apego
Melhor Ator Coadjuvante
- Swann Arlaud - O Desconhecido da Grande Arca - Xavier Dolan - O Desconhecido da Grande Arca - Michel Fau - O Desconhecido da Grande Arca - Pierre Lottin - O Estrangeiro - Raphaël Personnaz - A Mulher Mais Rica do Mundo
Melhor Atriz Revelação
- Manon Clavel - Kika - Suzanne Lindon - A Chegada do Futuro - Nadia Melliti - A Caçula - Camille Rutherford - Jane Austen Arruinou Minha Vida - Anja Verderosa - A Provação do Fogo
Melhor Ator Revelação
- Idir Azougli - Meteoros - Sayyid El Alami - La Pampa - Félix Lefebvre - A Provação do Fogo - Guillaume Marbeck - Nouvelle Vague - Théodore Pellerin - Nino
Melhor Roteiro Original
- Dominik Moll, Gilles Marchand - Dossiê 137 - Pauline Loquès - Nino - Holly Gent, Vince Palmo - Nouvelle Vague - Franck Dubosc, Sarah Kaminsky - Um Urso no Jura - Jafar Panahi - Um Simples Acidente
Melhor Adaptação
- Carine Tardieu, Raphaële Moussafer, Agnès Feuvre - O Apego - Stéphane Demoustier - O Desconhecido da Grande Arca - Hafsia Herzi - A Caçula Melhor Trilha Sonora Original
- Arnaud Toulon - Arco - Olivier Marguerit - Dossiê 137 - Fatima Al Qadiri - O Estrangeiro - Alex Beaupain - A Mulher Mais Rica do Mundo - Amine Bouhafa - A Caçula
Melhor Som
- Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini - Arco - Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard - O Canto das Florestas - François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal - Dossiê 137 - Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier - Nouvelle Vague - Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta - Partir um Dia
Melhor Fotografia
- Elin Kirschfink - O Apego - Patrick Ghiringhelli - Dossiê 137 - Marine Atlan - LEngloutie - Manu Dacosse - O Estrangeiro - David Chambille - Nouvelle Vague
Melhor Montagem
- Stan Collet - 13 Dias, 13 Noites - Christel Dewynter - O Apego - Laurent Rouan - Dossiê 137 - Catherine Schwartz - Nouvelle Vague - Géraldine Mangenot - A Caçula
Melhor Figurino
- Céline Guignard - A Condição - Corinne Bruand - Drácula - Jürgen Doering - A Mulher Mais Rica do Mundo - Pascaline Chavanne - Nouvelle Vague - Pierre-Yves Gayraud - A Chegada do Futuro
Melhor Direção de Arte
- Jean-Philippe Moreaux - Chien 51 - Catherine Cosme - O Desconhecido da Grande Arca - Riton Dupire-Clément - Minha Mãe, Deus e Sylvie Vartan - Katia Wyszkop - Nouvelle Vague - Marie Cheminal - A Chegada do Futuro
Melhores Efeitos Visuais
- Cédric Fayolle - Chien 51 - Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée - O Homem que Encolhe - Lise Fischer - O Desconhecido da Grande Arca - Alain Carsoux - Nouvelle Vague
Melhor Filme de Animação
- A Pequena Amélie - Arco - A vida em um Castelo: Minha infância em Versalhes
Melhor Documentário
- Uma Jornada de Bicicleta - O Canto das Florestas - O Quinto Plano de La Jetée - Ninguém Entende Nada - Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe
Melhor Filme de Estreia
- Arco - A Provação do Fogo - Nino - La Pampa - Partir um Dia
Melhor Curta-Metragem de Animação
- Les Belles Cicatrices - Dieu est Timide - Filha da Água Melhor Curta-Metragem Documental
- Au Bain des Dames - Car Wash - Ni Dieu Ni Père
Melhor Curta-Metragem de Ficção
- Big Boys Dont Cry - Duas Pessoas Trocando Saliva - Mort dun Acteur - Wonderwall
