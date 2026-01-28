O Agente Secreto é indicado ao César, o 'Oscar francês'; veja os concorrentes

O longa-metragem O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado nesta quarta-feira, 28, ao prêmio de Melhor Filme Internacional no César 2026, uma das principais categorias da premiação francesa.

A produção concorre com Sirat (Espanha), O Cão Preto (China), Uma Batalha Após a Outra (Estados Unidos) e Valor Sentimental (Noruega). A cerimônia do César, considerada a mais importante do cinema francês, está marcada para o dia 26 de fevereiro, em Paris.

Além das categorias competitivas, a Academia de Cinema da França também anunciou que Jim Carrey receberá o César Honorário, em reconhecimento à sua trajetória no cinema.

Criado em 1976, o César é frequentemente comparado ao Oscar por seu peso na indústria audiovisual europeia. Nesta edição, o filme mais lembrado foi Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que lidera a disputa com dez indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

Lista completa de indicados ao César 2026:

Melhor Filme

- O Apego - Dossiê 137 - Nouvelle Vague - A Caçula - Um Simples Acidente

Melhor Direção

- Carine Tardieu - O Apego - Dominik Moll - Dossiê 137 - Stéphane Demoustier - O Desconhecido da Grande Arca - Richard Linklater - Nouvelle Vague - Hafsia Herzi - A Caçula

Melhor Filme Internacional

- O Agente Secreto - O Cão Preto - Sirat - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental

Melhor Atriz

- Leïla Bekhti - Minha Mãe, Deus e Sylvie Vartan - Valeria Bruni Tedeschi - O Apego - Léa Drucker - Dossiê 137 - Isabelle Huppert - A Mulher Mais Rica do Mundo - Mélanie Thierry - O Quarto de Mariana

Melhor Ator

- Claes Bang - O Desconhecido da Grande Arca - Bastien Bouillon - Partir um Dia - Laurent Lafitte - A Mulher Mais Rica do Mundo - Pio Marmaï - O Apego - Benjamin Voisin - O Estrangeiro

Melhor Atriz Coadjuvante

- Jeanne Balibar - Nino - Dominique Blanc - Partir um Dia - Marina Foïs - A Mulher Mais Rica do Mundo - Ji-Min Park - A Caçula - Vimala Pons - O Apego

Melhor Ator Coadjuvante

- Swann Arlaud - O Desconhecido da Grande Arca - Xavier Dolan - O Desconhecido da Grande Arca - Michel Fau - O Desconhecido da Grande Arca - Pierre Lottin - O Estrangeiro - Raphaël Personnaz - A Mulher Mais Rica do Mundo

Melhor Atriz Revelação

- Manon Clavel - Kika - Suzanne Lindon - A Chegada do Futuro - Nadia Melliti - A Caçula - Camille Rutherford - Jane Austen Arruinou Minha Vida - Anja Verderosa - A Provação do Fogo

Melhor Ator Revelação

- Idir Azougli - Meteoros - Sayyid El Alami - La Pampa - Félix Lefebvre - A Provação do Fogo - Guillaume Marbeck - Nouvelle Vague - Théodore Pellerin - Nino

Melhor Roteiro Original

- Dominik Moll, Gilles Marchand - Dossiê 137 - Pauline Loquès - Nino - Holly Gent, Vince Palmo - Nouvelle Vague - Franck Dubosc, Sarah Kaminsky - Um Urso no Jura - Jafar Panahi - Um Simples Acidente

Melhor Adaptação

- Carine Tardieu, Raphaële Moussafer, Agnès Feuvre - O Apego - Stéphane Demoustier - O Desconhecido da Grande Arca - Hafsia Herzi - A Caçula Melhor Trilha Sonora Original

- Arnaud Toulon - Arco - Olivier Marguerit - Dossiê 137 - Fatima Al Qadiri - O Estrangeiro - Alex Beaupain - A Mulher Mais Rica do Mundo - Amine Bouhafa - A Caçula

Melhor Som

- Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini - Arco - Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard - O Canto das Florestas - François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal - Dossiê 137 - Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier - Nouvelle Vague - Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta - Partir um Dia

Melhor Fotografia

- Elin Kirschfink - O Apego - Patrick Ghiringhelli - Dossiê 137 - Marine Atlan - LEngloutie - Manu Dacosse - O Estrangeiro - David Chambille - Nouvelle Vague

Melhor Montagem

- Stan Collet - 13 Dias, 13 Noites - Christel Dewynter - O Apego - Laurent Rouan - Dossiê 137 - Catherine Schwartz - Nouvelle Vague - Géraldine Mangenot - A Caçula

Melhor Figurino

- Céline Guignard - A Condição - Corinne Bruand - Drácula - Jürgen Doering - A Mulher Mais Rica do Mundo - Pascaline Chavanne - Nouvelle Vague - Pierre-Yves Gayraud - A Chegada do Futuro

Melhor Direção de Arte

- Jean-Philippe Moreaux - Chien 51 - Catherine Cosme - O Desconhecido da Grande Arca - Riton Dupire-Clément - Minha Mãe, Deus e Sylvie Vartan - Katia Wyszkop - Nouvelle Vague - Marie Cheminal - A Chegada do Futuro

Melhores Efeitos Visuais

- Cédric Fayolle - Chien 51 - Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée - O Homem que Encolhe - Lise Fischer - O Desconhecido da Grande Arca - Alain Carsoux - Nouvelle Vague

Melhor Filme de Animação

- A Pequena Amélie - Arco - A vida em um Castelo: Minha infância em Versalhes

Melhor Documentário

- Uma Jornada de Bicicleta - O Canto das Florestas - O Quinto Plano de La Jetée - Ninguém Entende Nada - Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe

Melhor Filme de Estreia

- Arco - A Provação do Fogo - Nino - La Pampa - Partir um Dia

Melhor Curta-Metragem de Animação

- Les Belles Cicatrices - Dieu est Timide - Filha da Água Melhor Curta-Metragem Documental

- Au Bain des Dames - Car Wash - Ni Dieu Ni Père

Melhor Curta-Metragem de Ficção

- Big Boys Dont Cry - Duas Pessoas Trocando Saliva - Mort dun Acteur - Wonderwall