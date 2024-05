Núcleo de Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem segue com inscrições para 47 cursos

O Núcleo de Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem está na reta final para as inscrições ao terceiro módulo de cursos nas áreas de artes visuais, audiovisual, cênicas, música e verbal. As inscrições para as 47 oficinas podem ser feitas até o dia 31 de maio. Os cursos que estimulam os alunos a aprender novas habilidades serão realizadas de 3 a 21 de junho.

Com uma ampla gama de atividades culturais e artísticas para diferentes idades, as oficinas possuem 750 vagas disponíveis entre Curro Velho e Casa da Linguagem. Este módulo de cursos surge em menos de um mês após a finalização do anterior, que terminou no dia 13 de maio.

Segundo Andrei Miralha, coordenador de oficinas do Curro Velho, este trabalho surge como uma oportunidade de possibilitar a inclusão e educação por meio da arte. "A importância se caracteriza pela possibilidade da educação e inclusão através da experimentação artística. Atendemos um público muito diverso onde a inclusão acontece de forma muito natural", conta.

Nos mais de 40 cursos, o público experimenta e passeia por diferentes linguagens artísticas. Com foco nas artes visuais, audiovisual, cênicas, música e verbal, os alunos exploram e passeiam por cursos que vão de desenho, pintura, animação, fotografia e dança ao teatro, violão, canto, percussão, redação e libras.

"Nossa expectativa é que o público venha participar e que essa experiência possa ser de grande aprendizado e transformação para todos os participantes, pois acreditamos no poder transformador da arte. Aproveitem essa oportunidade de aprendizado e compartilhamento por meio das artes e ainda fazer novas amizades", convida o coordenador.

No Curro Velho, os participantes podem optar por oficinas como pintura em técnica mista, desenho e gravura, grafite, iniciação teatral, dança de salão, iniciação ao violão, e desenvolvimento de jogos 2D, entre muitas outras. Já na Casa da Linguagem, o destaque é para cursos focados em redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), libras, iniciação ao violão, canto popular e ilustração digital.

Para se inscrever, os interessados precisam se dirigir às secretarias do Núcleo de Oficinas Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo) e da Casa da Linguagem (Avenida Nazaré, 31, próximo à Praça da República), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Valores

As oficinas são gratuitas para alunos que estejam realizando o ensino fundamental e médio em escolas públicas e frequentadores de infocentros. Para ter a isenção, é necessário apresentar o comprovante de matrícula ou carteirinha escolar quando for presencialmente realizar a inscrição no curso desejado.

Assim como estes estudantes, crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência (PCDs) e idosos a partir de 60 anos também são isentos de taxa. Universitários, alunos de escolas particulares e outros interessados precisarão pagar uma taxa de 20 reais. Os participantes que tiverem no mínimo 80% de frequência nas oficinas receberão um certificado de conclusão.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)