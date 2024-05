Curro Velho abre inscrições para oficinas do Auto Junino

O Núcleo de Oficinas Curro Velho está aceitando inscrições para participar do Auto Junino, projeto com cinco oficinas programadas para acontecer entre os dias 5 e 30 de junho. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 26 de maio, na secretaria do Curro Velho, localizada na Rua Prof. Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo, Belém, das 9h às 16h30.

O Auto Junino é uma celebração que culmina nas performances desenvolvidas nas oficinas de teatro, música e dança, preparando os participantes para um espetáculo. As atividades são baseadas em roteiros especialmente elaborados para crianças e seus familiares.

O programa oferece oficinas de ‘Teatro e Interpretação’, ‘Percussão’, ‘Musicalização’ para participantes a partir dos 10 anos, e ‘Flauta Doce’ para alunos com 9 anos ou mais.

Na oficina de ‘Dança Popular’, as turmas são organizadas conforme a faixa etária, sendo acessível para crianças a partir dos 6 anos, com opções também para pais e responsáveis.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, aos sábados das 15h às 18h e aos domingos das 9h às 12h, na secretaria do Curro Velho.

As oficinas preparatórias serão realizadas a partir de 5 de junho, aos sábados das 15h às 18h e aos domingos das 9h às 12h.