Espetáculo 'Manga Curumim' estreia no Sesc Ver-o-Peso nesta quarta-feira (15)

Originado do projeto "A Coisa", o espetáculo "Manga Curumim", do grupo Dirigível Coletivo de Teatro, estreia nesta quarta-feira (15) no Sesc Ver-o-Peso. Após ser apresentado em formato audiovisual durante a pandemia, a peça teatral, que marca o décimo segundo trabalho do grupo, retorna com uma nova proposta em três dias de apresentações, nos dias 15, 16 e 17 de maio, com exibição às 19 horas.

"Manga Curumim" conta a história de um menino que nasce do caroço de uma fruta e se constrói a partir de encontro com seres encantados que surgem em seu caminho. O garoto sai da floresta, afetada pelas queimadas, para a cidade grande, que o transforma e traz uma reflexão sobre a relação de cada ser humano com a natureza.

"O menino é o nosso próprio reflexo ao longo da vida, busca conhecimento, tenta entender o mundo, suas regras e costumes. Acredito ser uma reflexão para os adultos sobre como costumamos a lidar com as nossas escolhas de vida e um despertar para as crianças sobre não perder a sua essência", explica Maycon Douglas, diretor do espetáculo.

Com direção de Maycon e dramaturgia de Ana Marceliano, o espetáculo une várias linguagens teatrais como teatro de bonecos e de formas animadas, máscaras, trazendo também a presença de dublagem e músicas autorais, uma característica presente nos trabalhos do Dirigível Coletivo.

Maycon Douglas explica que a ideia já era um desejo antigo e precisou ser adaptado, na época, por causa do isolamento social. "Sabíamos que estávamos em um período pandêmico e que os nossos encontros para o processo deveria ser mantendo o distanciamento necessário com poucos atuantes. Partimos então para um processo colaborativo e híbrido que resultou no espetáculo", recorda.

Agora em novo formato, "Manga Curumim" chega com novos elementos que não cabiam apenas no audiovisual, mas sem perder a essência da dramaturgia. O espetáculo retrata a cultura indígena e as narrativas ancestrais. Com as vivências do garoto-manga, o público irá refletir sobre o seu lugar no mundo, sua identidade e as questões sociais, como o desmatamento das florestas.

O diretor acredita que a plateia estará diante de uma linda experiência capaz de retratar temas relevantes e ligados à própria realidade em uma peça que une ritmos, a dramaturgia e a cultura regional. "O cuidado com a natureza, o crescer e a maturidade, com muita leveza e a magia que o teatro de formas animadas pode proporcionar. O dirigível, ao longo dos suas 12 anos, tem trabalhado com esses formatos de espetáculos para dialogar com temas atuais a partir do encanto que o teatro proporciona", explica.

Ingressos

Para assistir ao espetáculo, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, em uma iniciativa conjunta com o projeto Mesa Brasil e o SESC. Com a ação, o grupo teatral busca auxiliar aqueles que foram afetados pela tragédia dando suporte em meio às grandes perdas que a população do estado sofre.

Serviço:

Espetáculo: Manga Curumim do Dirigível Coletivo - PA

Dias: 15, 16 e 17 de maio

Hora: 19 horas

Local: Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilho França, 522 / 523. Belém – Pará.

Ingressos: 1 kilo de alimento não perecível.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)