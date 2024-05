Show 'Cantiga das Mães' em Belém traz cantoras e convidadas ao Theatro da Paz; saiba quem são

Três grandes vozes da música paraense se unem em uma noite que celebra mães e filhos. O show "Cantiga de Mãe" será realizado nesta sexta-feira, 10, às 20h, no Theatro da Paz. O palco da casa de espetáculos de Belém recebe as cantoras Lucinnha Bastos, Andréa Pinheiro e Marianne Lima para juntas celebrarem o dia das Mães, com a presença ainda da cantora Juliana Sinimbú e Camila Honda.

Amor, recordação da infância, admiração e prestígio a todas as mães do Pará são os temas das canções do tradicional show de maio que chega ao Theatro da Paz com um repertório aclamado pelo público. As composições são de Caetano Veloso, Fátima Guedes, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Cartola, Milton Nascimento e muito mais.



“Esse show é um momento especial, onde a gente canta esse vínculo tão forte entre mães e filhos, em canções muito bonitas, que tocam fundo em nosso sentimento. Estar com essas grandes cantoras e mães, no mesmo palco, cantando a vida e o amor maternal, é uma grande honra e uma grande emoção pra mim”, diz Marianne Lima



Sob direção musical do maestro Luiz Pardal, as vozes marcantes e inconfundíveis do trio de cantoras paraenses devem entregar uma noite mágica para todos, destacando a força, delicadeza, coragem e o prazer de viver da mulher, demonstrando que o amor materno está nos pequenos detalhes.



Para o maestro Pardal, celebrar este momento é motivo de festa. "É uma alegria voltarmos depois de alguns anos no nosso querido Theatro da Paz, com a participação de Marianne Lima, Lucinnha Bastos e Andréa Pinheiro. Convidamos todos a participar. Vai ser um show incrível, com clássicos maravilhosos”, acrescenta.



Esta é a 6ª edição de "Cantiga de Mãe", que é realizada desde 2009. O show beneficente tem o objetivo de acolher com carinho e entusiasmo todas as mulheres que apoiam, cuidam e se dedicam aos seus filhos e que amam a música brasileira e paraense. Os recursos serão destinados para as obras assistenciais do Centro Espírita UDV.



O concerto é promovido com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), da doceria Amorosa e Midas Amazon Studio. Os ingressos estão disponíveis para venda na Bilheteria do Theatro da Paz ou no site Ticket Fácil. O valor varia de R$30 a R$50.

Serviço

Cantiga de Mãe - Show com Lucinnha Bastos, Andréia Pinheiro e Marianne Lima

Data: 10 de maio (sexta-feira), às 20h

Local: Theatro da Paz - Rua da Paz, s/n



*Ingressos à venda na Bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil

Valores:

R$50: Plateia, varanda, frisas e camarote de 1ª.

R$ 30: Camarote de 2ª, galeria e paraíso.