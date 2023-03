Andréa Pinheiro faz restrospectiva da carreira por meio de documentário

A paraense Andréa Pinheiro resolveu apresentar ao público um trabalho de retrospectiva da carreira, a qual tem 36 anos, como forma de reviver as principais fases. Nesta terça-feira (7), a artista lança a primeira parte do documentário “Vídeo-retrato” produzido pela Amazon Filmes, e pode ser visualizado pelo canal de Andréa Pinheiro no Youtube. A segunda parte do documentário está em fase de produção e não tem data prevista de lançamento.

O roteiro foi proposto pelo Arthur Nogueira, que além de cantor e compositor, é também produtor musical. Ele sugeriu que a artista gravasse clipes no formato de voz e violão, que foi como ela começou a cantar na noite de Belém. “Escolhi canções dos meus três primeiros discos e produzimos os clipes especialmente para o documentário”, destaca Andréa.

O projeto “Vídeo-retrato” chegará ao público em duas partes. A primeira parte do documentário foca nos álbuns “Fiz da Vida Uma Canção: Andréa Pinheiro canta Waldemar Henrique” (2001), “Diz Que Fui Por Aí: Andréa Pinheiro e Galo Preto” (2004) e “Não Apenas de Passagem” (2009).

“É a primeira vez que eu faço um trabalho como esse, de retrospectiva da minha carreira. É um registro importante e que me deixa orgulhosa de tudo o que já realizei. Resolvemos dividir em duas partes, para não ficar longo. Pretendemos seguir com o mesmo formato e abordar os outros álbuns da minha discografia, em ordem cronológica”, explica a artista, que já contabiliza sete álbuns solo.

O projeto documental “Vídeo-retrato” foi idealizado por Arthur Nogueira, Cassim Jordy na direção geral; Felipe Cortez na direção de cena; Gabriel Souza, Rhalim Jordy e Dylan Moura na edição e colorização; e Genard Silva, Luciano Peniche e Marco Parente nas câmeras.

Desencantares

Em meio a essa produção e lançamento do documentário, a artista também acaba de lançar o álbum inédito, “Desencantares”, que já está disponível nas principais plataformas digitais. O álbum é sobre a obra do Walter Freitas, produzido pelo Luiz Pardal. Um repertório muito importante no contexto da música da Amazônia, que desafia a artista como intérprete e diz muito sobre todos que nasceram na Amazônia. O lançamento presencial do show será no segundo semestre.

O álbum “Desencantares: Andréa Pinheiro canta Walter Freitas” é uma homenagem àquele que a intérprete considera um dos maiores compositores da Amazônia. “Há alguns anos, o Luiz Pardal me convidou pra cantar, acompanhada pela Cameratamazônica, duas músicas do Walter, com arranjo para cordas e percussão. Imediatamente me apaixonei pelo trabalho e, de lá pra cá, venho tentando trazer a público esse material, essa ideia, esse som tão rico e único que é a produção do Walter Freitas”, explica.

Com arranjos e regência do maestro Luiz Pardal, que também gravou as violas e os violinos, o álbum apresenta nove faixas, com a participação dos músicos Príamo Brandão (contrabaixo acústico), Bruno Valente (violoncelo) e Márcio Jardim (percussão). O repertório reúne as canções conhecidas de Walter, como “Fruta Rachada”, “Tum Ta Ta” e “Pixãim”, à inédita “Co'Jesu”.

“A obra do Walter Freitas é marcada tanto por uma linguagem poética singular dentro da tradição da canção brasileira, elaborada a partir de subdialetos amazônicos, como por uma impressionante variedade de ritmos. São canções que me desafiam, e por isso decidi gravá-las agora, depois de tantos anos de estrada e amor à música”, celebra Andréa Pinheiro, artista que começou a cantar em 1987, dedicando-se até os dias de hoje a apresentações em casas noturnas, teatros e festivais de música.

O primeiro álbum da artista “Fiz da Vida Uma Canção”,faz releituras de canções do maestro Waldemar Henrique, foi lançado em 2001. Andréa Pinheiro é cantora e violonista, estudou violão popular e erudito. Iniciou a carreira profissional em 1987, apresentando-se em teatros, casas noturnas e festivais de música.De 1994 a 2000 foi a cantora oficial da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

SERVIÇO:

Lançamento do documentário “Andréa Pinheiro: Vídeo-retrato - Parte I”

Data: 7 de março de 2023

Hora: 9h

Local: no canal da cantora no YouTube: youtube.com/@andreammpinheiro