Musical ‘Amor em Vermelho’ retorna aos palcos do Margarida Schivasappa, neste final de semana

O Musical “Amor Em Vermelho” retorna aos palcos de Belém nos dias 10,11 e 12 de maio no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Inspirado no renomado filme Moulin Rouge e Moulin Rouge - The Musical, da Broadway, o espetáculo traz a história de Christian, um jovem compositor e poeta americano que vai à Paris, de 1899, considerado um lugar amoral, boêmio e onde todos são viciados em absinto. Sua vida se entrelaça com a de figuras emblemáticas como Toulouse, Santiago e a deslumbrante cortesã Satine, cujo romance ardente se vê ameaçado pelas investidas do duque de Monroth.

A segunda temporada de “Amor Em Vermelho” retorna aos palcos, sob a direção da Komedia Produções. Com mais de 90 figurinos, um elenco composto por 36 artistas talentosos e uma cenografia impressionante, esta peça promete proporcionar uma experiência teatral memorável. O objetivo do musical é envolver o público nos dramas e romances dos personagens em cena, acompanhados pela variedade de ritmos e coreografias do espetáculo.

Anote na agenda!

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Data: 10,11 e 12 de maio

Horário: às 19h

Vendas: site do Sympla