Novo diretor do Theatro da Paz quer tornar espaço cultural mais acessível à população

O Theatro da Paz, um dos mais prestigiosos e históricos símbolos culturais de Belém, tem um novo líder à sua frente. O escritor e jornalista paraense Edyr Augusto Proença, de 69 anos, recentemente tomou posse como diretor do Theatro da Paz, trazendo consigo uma nova visão para expandir o acesso à cultura e preservar a herança cultural do local. Dentre os seus planos, está a vontade de tornar o recinto artístico ainda mais popular, trazendo de volta grupos de teatro, músicos da cultura popular e amantes da poesia e das leituras dramáticas. O objetivo do novo diretor é encher os corredores do Theatro com jovens e promover a cultura de forma abrangente.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, Proença compartilhou suas ideias e planos que serão colocados em prática em sua gestão. O novo diretor vê o Theatro da Paz como um local multifacetado que deve servir à população da melhor maneira possível. “Eu pretendo utilizar todas as partes do teatro, colocar o teatro à disposição das artes culturais e das artes no sentindo de várias áreas que hoje em dia não são presenteadas”, acrescentou.

A intenção de Edyr é tornar todas as áreas disponíveis no teatro acessíveis. Para isso, ele planeja reabrir o foyer - localizado na parte externa do prédio, considerado ideal para pequenas exposições - para eventos culturais, como poesia, leituras dramáticas ou até mesmo lançamento de livros, incentivando o público a ocupar cada canto da edificação.

O novo diretor também planeja trazer o teatro de volta às pautas culturais, apresentando tanto peças locais quanto produções de outras regiões do Brasil. Ele destacou a importância de uma curadoria criteriosa para garantir a qualidade das apresentações.

“O Theatro da Paz tem salas de ensaios, é bom que elas sejam usadas também pelo pessoal do teatro e sobretudo, o grande palco. Eu, por exemplo, a minha primeira peça escrevi com 16 anos, mas foi encenada quando tinha 18, 19, eu já estreei lá e a maioria das peças escrevi quando estava no Grupo Experiência no palco do Theatro. Eu quero que o belíssimo palco volte a ser frequentado”, acrescentou sobre querer gerar oportunidades a outros jovens artistas.

Proença também se comprometeu em tornar o espaço mais acessível a uma ampla variedade de públicos. Ele planeja apresentar espetáculos infantis aos domingos de manhã, bem como oferecer oportunidades para a música popular se apresentar. Para garantir a inclusão dos visitantes, Proença aponta como solução a política de ingressos acessíveis, com preços simbólicos ou gratuitos em muitas ocasiões.

“Nas ações promovidas pelo Governo do Estado, os ingressos são gratuitos e bem como em outros momentos quando há necessidade de pagar algumas despesas normalmente, é cobrado o ingresso de R$ 2 reais, então, preciso apenas apresentar novamente e tirar essa capa de elitismo que algumas pessoas colocaram, inclusive, em alguns momentos em que há a apresentação da Orquestra e da Amazônia Jazz, o teatro é lotado também. Queremos abrir apenas para mais públicos para que o teatro possa ser o equipamento perfeito para toda a comunidade”, afirmou.

Sabendo que o Theatro da Paz é reconhecido por sua vocação operística e a acústica impecável, Edyr pretende fortalecer ainda mais essa área, valorizando o trabalho da Academia Paraense de Ópera e Música, a Orquestra Sinfônica e a Amazônia Jazz Band na gestão.

“Pretendo levar algumas coisas mais populares da ópera para serem executadas e cantadas fora de Belém, estamos em um processo de dar conhecimento maior daquilo que é feito em termos culturais, da música operística no Pará que vem sendo muito bem feito”, declarou o novo diretor.

Desafios

Edyr reconhece o desafio de manter o alto padrão estético estabelecido pela administração anterior. Ele elogia a equipe que mantém o Theatro em boa estado de conversação, mas se compromete também a cuidar e ter atenção a qualquer problema estrutural que possa surgir.

“As frentes serão todas resolvidas, mas de uma maneira geral, tudo está bem. Vamos promover e preservar a nossa herança cultural que nós temos desse prédio belíssimo”, complementou o novo diretor

Proença se diz entusiasmado e grato por assumir a direção do Theatro da Paz, que ele descreve como uma “joia do Estado”. “Eu acho que vai ser uma bela tarefa para cumprir”, concluiu.