'Três Graças': Zenilda vai matar Ferette após traição? Veja o que acontece no capítulo desta terça

O capítulo da novela "Três Graças" da última segunda-feira (9) surpreendeu os fãs da trama ao apresentar a cena em que a personagem Zenilda (Andreia Horta) tem uma reação explosiva após flagrar a traição do marido Ferette (Murilo Benício) com sua melhor amiga Arminda (Grazi Massafera). A novela terminou no flagra e despertou a curiosidade dos telespectadores: o que será que Zenilda fará após descobrir a farsa?

Ao longo do capítulo desta terça-feira (10), a personagem traída decidirá deixar a casa da família depois de ser encorajada pelos filhos Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Com a saída de sua ex-esposa da residência, o vilão Ferette se sentirá sozinho e amargurado com a situação que ele próprio protagonizou ao ser amante de Arminda durante um longo período às escondidas.

Zenilda vai se vingar?

Nos próximos capítulos de "Três Graças", Zenilda também ficará boquiaberta ao descobrir a verdade sobre os remédios falsos da Fundação Ferette e as tentativas de assassinato ao antigo sócio da empresa. Após digerir essas informações, a personagem decidirá formar uma aliança com Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, para juntos, se vingarem e colocarem um ponto final na empresa do ex-marido.

Após o capítulo 100 da novela, o empresário Ferette também sofrerá uma tentativa de assassinato com um tiro disparado por Misael (Belo) durante um evento onde estarão presentes os personagens principais do folhetim. Consuelo (Viviane Araújo) tentará impedir o disparo, mas será tarde demais, porém o ex-marido de Zenilda ficará apenas com um ferimento superficial e não morrerá na trama.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)