Crô em 'Três Graças': saiba quando o mordomo vai aparecer na novela

O personagem Crô, conhecido de "Fina Estampa", retornará ao universo de Agnaldo Silva com uma participação especial na novela "Três Graças". A estreia do mordomo milionário está marcada para a próxima quarta-feira (28).

Interpretado por Marcelo Serrado, Crô fará sua primeira aparição no encerramento do capítulo de quarta-feira. Ele surpreenderá o personagem Ferrete, vivido por Murilo Benício, em seu quarto, gerando grande expectativa.

Após a estreia, a presença de Crô na trama se estenderá pela semana. O mordomo cruzará o caminho de outros personagens importantes como Arminda (Grazi Massafera), Kásper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).

Confira a agenda de Crô em Três Graças

Na quinta-feira (29), Crô tentará uma apresentação formal a Ferrete, mas será expulso do local. No mesmo episódio, ele visitará Kásper e João Rubens e demonstrará interesse em adquirir a famosa escultura As Três Graças.

A participação do personagem segue na sexta-feira (30). Crô deixará a casa de Kásper e João Rubens, fará uma visita a Josefa e terá um encontro com a vilã Arminda, ampliando as interações na novela.