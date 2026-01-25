Crô em 'Três Graças': saiba quando o mordomo vai aparecer na novela
Personagem de Marcelo Serrado, de "Fina Estampa", terá participação especial na nova trama de Agnaldo Silva, cruzando com Arminda e Ferrete
O personagem Crô, conhecido de "Fina Estampa", retornará ao universo de Agnaldo Silva com uma participação especial na novela "Três Graças". A estreia do mordomo milionário está marcada para a próxima quarta-feira (28).
Interpretado por Marcelo Serrado, Crô fará sua primeira aparição no encerramento do capítulo de quarta-feira. Ele surpreenderá o personagem Ferrete, vivido por Murilo Benício, em seu quarto, gerando grande expectativa.
Após a estreia, a presença de Crô na trama se estenderá pela semana. O mordomo cruzará o caminho de outros personagens importantes como Arminda (Grazi Massafera), Kásper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).
Confira a agenda de Crô em Três Graças
Na quinta-feira (29), Crô tentará uma apresentação formal a Ferrete, mas será expulso do local. No mesmo episódio, ele visitará Kásper e João Rubens e demonstrará interesse em adquirir a famosa escultura As Três Graças.
A participação do personagem segue na sexta-feira (30). Crô deixará a casa de Kásper e João Rubens, fará uma visita a Josefa e terá um encontro com a vilã Arminda, ampliando as interações na novela.
