Balada Kids lança novo álbum cantando as maravilhas da região Norte

A banda infantil paraense “Balada Kids” lançou o novo álbum “Espia o Norte”, junto com vídeo no canal do Youtube da banda. Além da proposta educativa, já registrada em outros trabalhos do grupo, a valorização da nossa Norte é um dos pilares do novo álbum. O intuito é mostrar ao resto do Brasil e do mundo, a beleza de ser do Pará, da região Norte.

O álbum com 12 músicas e o desenho animado foram lançados esta semana e já estão disponíveis nas plataformas digitais de música e no Youtube, As composições, cantadas por Guto Risuenho, Maitê Risuenho e Carolina Accioly contam ainda com participações especiais como a do DJ MC Dourado no Tecno “Rock doido”. Metade das músicas do álbum foram produzidas por meio da lei de incentivo Paulo Gustavo.

Segundo o cantor e compositor Guto Risuenho, integrante da banda “Balada Kids”, o grupo sempre buscou trazer um caráter social educativo para seu público. “Somos lúdicos nas letras e melodias. E o ‘Espia o Norte’ traz muito disso, porém de forma regionalizada. Vamos ensinar através dos discos muito da nossa cultura paraense, o folclore, as comidas paraenses, os pontos turísticos”, explicou.

O artista acredita que a união ao desenho animado é ferramenta estratégia para prender a atenção dos baixinhos. “O desenho animado é autoexplicativo no sentido visual, é mais fácil entreter as crianças, principalmente no mundo digital”, destacou. Guto acredita que “temos muito o que mostrar do Norte para outras crianças, do Brasil e do mundo. Nossas praias, praças, igarapés. Queríamos levar a ideia de que aqui é o melhor lugar do mundo”, ressaltou.

Para a pequena Maitê Risuenho, fazer parte da banda é uma experiência mágica. “Principalmente por ver tantas crianças felizes brincando e cantando nossas músicas, é encantador”, destacou. Carolina Accioly cresceu junto com a banda e destacou que “cantar com a banda já é incrível, agora poder cantar nossos ritmos paraenses é maravilhoso, porque sou muito ligada com a nossa cultura, então tem um gostinho especial”, concluiu a integrante da banda.

O orgulho de ser papa chibé, a batida do brega, a beleza de uma tarde de toró na capital paraense, a roda de carimbó, a aventura da arara carioca trazida a Belém pelo alegre urubu para conhecer as belezas e delícias do Pará são alguns dos temas das músicas do álbum novo.

História

A banda Balada Kids surgiu em 2018 com o intuito de alcançar de forma leve e natural, habilidades essenciais para a educação social e emocional das crianças. O idealizador deste projeto é Guto Risuenho, que imaginou que através das suas músicas autorais, conseguiria alcançar não apenas suas filhas, mas todo o mundo infantil. E foi assim que Maitê, a filha do meio, iniciou sua vida como cantora, com apenas 12 anos, ela virou a estrela do projeto.

Inicialmente eram apenas shows com músicas de outros artistas, e com o tempo, se tornou um projeto autoral e cheio de personalidade própria. Hoje a família cresceu, além de Guto e Maitê, há mais uma integrante: Carol, enteada do idealizador, que entrou em 2023, e hoje com 11 anos, fala com os pequeninos. Nas telinhas com os clipes e desenhos há outros personagens para alegrar e encantar ainda mais as crianças.

Confira a lista das músicas do álbum “Espia o Norte”:

Papa Chibé

Vem dançar brega

Não dá pra ficar parado

Rock doido

Tarde de toró

Praiana

Vou comer demais

Assombro na floresta

Alegria nos pés

Pirão da vovó

Roda da carimbó

Urubu e Arara.