'Travessia': Moretti descobre segredo de Oto e romance com Brisa fica em risco

Os próximos capítulos da novela "Travessia" prometem agitar o horário das 21h da TV Globo. Isso porque, após desconfiar que Oto (Rômulo Estrela) está envolvido com Brisa (Lucy Alves), Moretti (Rodrigo Lombardi) colocará um GPS no carro do hacker e descobrirá o paradeiro da protagonista.

VEJA MAIS

Na próxima terça-feira (22), o marido de Guida (Alessandra Negrini) comprará um GPS após suspeitar de um possível romance entre a dupla. "Boa tarde... Tem alguma loja aqui perto de eletrônicos onde eu possa comprar um GPS? Desses pequenos, pra deixar num carro", pedirá o empresário, que colocará o aparelho no carro do amigo.

Logo após isso, Moretti irá entrar em uma perseguição contra Oto, onde irá flagrar o companheiro saindo abraçado com a namorada da porta de casa. Ao questionar os moradores da região, o mau-caráter confirmará que a mulher se trata de Brisa, o que lhe deixará furioso e apreensivo com seus próprios negócios e reputação.

A descoberta promete consequências drásticas na vida do casal e desfechos emocionantes.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)