Spoiler de Travessia: Oto e Brisa se beijam, Ari flagra e fica desnorteado; veja a cena

Para quem reclamou que a novela Travessia estava meio "morna", já deve ter percebido que desde o capítulo do último sábado (12/11), a coisa começou a esquentar... Uma briga entre Ari (Chay Sued) e Brisa (Lucy Alves), que gerou o término definitivo do casal, colocou novamente água na fervura no folhetim das 21h e deu mostras de que coisas mais intensas vem por aí.

Uma das cenas mais aguardadas pelo público é o beijo entre Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves), que já foi confirmado que irá acontecer. Mas, junto com ele, vem também Ari (Chay Sued). O meio mocinho, meio vilão, vai sentir o gosto amargo de ver quem se ama nos braços de outro, sim! Ari vai flagrar a cena romântica entre a mãe de seu filho e Oto e vai dar aquela surtada! Assista:

Spoiler de Travessia: Oto beija Brisa e Ari parte para a briga; veja:





VEJA MAIS