Travessia: Guida prova inocência e consegue reatar namoro com Guerra

Na novela "Travessia", exibida pela Globo, Guida (Alessandra Negrini) consegue recuperar mensagens antigas no celular e, assim, provar a inocência e reatar o namoro com Guerra (Humberto Martins). O empresário havia colocado um ponto final na relação por desconfiar que ela estava envolvida com Moretti (Rodrigo Lombardi) no caso do atentado no carro onde ele estava com Cidália (Cássia Kis).

Guida decide ir até a construtora em busca do perdão do ex-namorado e a chegada da mãe de Rudá é anunciada por Lídia (Bel Kutner), quando Guerra e Cidália estão juntos conversando, o que deixa a assessora surpresa e sem entender a visita.

Antes que a amiga comece a questionar a presença da irmã de Leonor (Vanessa Giácomo), o pai de Chiara (Jade Picon) avisa que marcou com a ex-modelo para tratar um assunto que ela disse ser importante e sobre o principal inimigo dele.

Cidália age de forma sarcástica e Guerra se defende, dizendo que apenas ficou interessado e curioso no que ela tem a dizer que envolva Moretti. "Eu também fiquei curiosa quando outro dia vi você abrindo a porta do seu armário e aquela lingerie, que ela deixou, ainda está lá, pendurada”, fala Cidália.

Quando vê a ex, por quem ainda tem sentimentos, o empresário finge não ter mais tempo para ouví-la, pois precisa comparecer a duas reuniões na construtora. Guida não dá ouvidos ao pai de Chiara e vai direto ao ponto, conseguindo novamente a atenção do milionário.

"Você vai amar o que eu trouxe! Sabe que eu esqueci que tinha isso no meu celular? Moretti mandou uma mensagem muito suspeita para mim no dia do seu atentado. Mandou por engano, não era para mim."

Ao mostrar a mensagem no celular e provar que não esteve envolvida no atentado contra o carro do ricaço, a sobrinha de Cotinha (Ana Lucia Torre) consegue o perdão do amado, os dois se beijam e saem juntos da empresa.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)