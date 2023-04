Telespectadores criticam cena de Travessia e Glória Perez justifica

A cena da personagem Brisa (Lucy Alves), em Travessia, dançando na chuva, após ser impedida de visitar o filho, Tonho (Vicente Alvite), no hospital, foi criticada pelos fãs da novela e a autora, Glória Perez, se pronunciou e disse para a coluna da Fábia Oliveira que também foi surpreendida.

“Os capítulos não passam pelo autor antes de irem ao ar. Vemos junto com o público”, comentou ela à coluna. Em seguida, Gloria Perez ainda deu um “spoiler” do que vai ao ar nesta sexta-feira (28). “No capítulo seguinte, no final do beijo, Brisa avista Tonho saindo bem do hospital e, aí sim, a alegria solta. Assim está no script”, afirmou.

Glória Perez também se defendeu na internet e afirmou que o que aconteceu não fazia parte de seu roteiro.

Procurada por esta coluna, a TV Globo não respondeu sobre a cena que foi ao ar nesta quinta-feira (27/4).