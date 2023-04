Travessia: Bia e Oto discutem por causa de Brisa

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Bia (Clara Buarque) e Oto (Rômulo Estrela) decidiram ir para a lua de mel, mesmo após a confusão durante a cerimônia de casamento. O que seria um momento romântico do casal, acabou virando confusão após o hacker continuar envolvido no caso da montagem de Brisa (Lucy Alves), no passeio ao lado da bióloga.

VEJA MAIS

Mesmo em viagem, Oto não consegue se desligar da maranhense, acusada de sequestro de crianças após ter sido vítima de “deepfake” - tendo o rosto trocado e colocado na foto de uma suposta criminosa, divulgada nas redes sociais.

Durante o passeio, o hacker recebe e faz ligações para Laís (Indira Nascimento) e Rudá (Guilherme Cabral), para receber atualizações e dar coordenadas que podem ajudar a ex-amada. Bia nota o envolvimento e a preocupação de Oto com a história e perde a paciência.

"Foi rápido, você viu? Eu só queria saber como é que tinha sido com a delegada Helô. Se tinham confirmado o que eu disse, que a foto [de Brisa] era falsa”, explicará Oto, sem conseguir convencer a noiva.

O hacker tenta argumentar com a bióloga e afirma que está fazendo perguntas sobre o caso de Brisa apenas por curiosidade, mas desperta a insegurança de Bia, que pergunta se Oto está arrependido de ter dado mais um passo no compromisso com ela.

"E amanhã você vai querer confirmar o quê? Se pegaram quem fez? Eu não quero casar também com a Brisa e os problemas da Brisa! Então, me dê uma resposta direta e sincera", ordenará a noiva do hacker.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)