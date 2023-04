Travessia: Ari pensa em novo golpe contra Guerra

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Ari (Chay Suede) sai da cadeia após ser preso injustamente pelo atentado no carro de Guerra (Humberto Martins) e avisa Cidália (Cássia Kis) que irá se vingar por ter ido parar atrás das grades. O vilão decide ir até a construtora e afirma para a assessora que ainda tem em mãos um papel assinado pelo empresário, o que pode dar ao maranhense ainda mais poderes dentro da empresa.

Irritado com a funcionária de Guerra, o novo sócio da construtora sugere que Cidália e o pai de Chiara (Jade Picon) pagaram uma quantia para Zezinho (Paulo Tiefenthaler) depor contra ele no caso do atentado.

Em seguida, a assessora diz para Ari que ela e o patrão não são "dados a práticas ilícitas", deixando o maranhense ainda mais furioso. "Quando convém, as coisas saem do terreno do ilícito, não é Cidália? Tem nada mais ilícito que invadir e vasculhar a casa dos outros, como vocês fizeram com a minha", desabafou o pai de Tonho (Vicente Alvite).

Cidália tenta dar fim à discussão quando o maranhense começa a ameaçar, informando que ela e Guerra pagarão na Justiça por tudo o que fizeram com ele. "Se pensam que resgataram todas as folhas [documentos assinados pelo pai de Chiara], lamento informar que não. E eu vou saber usar muito bem o que sobrou", ameaça o arquiteto.